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الاتحاد الأوروبى يؤكد عدم تسجيل أى تزوير فى الانتخابات الرئاسية بمالى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:00 ص
الاتحاد الأوروبى يؤكد عدم تسجيل أى تزوير فى الانتخابات الرئاسية بمالى الاتحاد الأوروبى
باماكو (أ ش أ)
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قالت سيسى كيينجى، رئيسة بحثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى دولة مالى، إن فرق البعثة لم تلاحظ أى تزوير فى الانتخابات.

وكانت الانتخابات قد انتهت بدور ثانٍ نُظم، يوم الأحد الماضى، وتشير التوقعات إلى أن الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما بوبكر كيتا سينتصر بفارق كبير عن زعيم المعارضة سوميلا سيسى.

وأضافت المسؤولة الأوروبية، فى تصريح نقلته وسائل الإعلام، مساء الثلاثاء، أن المراقبين الأوروبيين لاحظوا بعض المخالفات الإجرائية، مشيرة إلى حالتين عبارة عن محضر تمت تعبئته قبل نهاية الاقتراع، فى الوقت ذاته أكدت أن هذه المخالفات الإجرائية لن تؤثر على نتيجة الانتخابات.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أوفد بعثة تتكون من 90 مراقبا لمتابعة الانتخابات فى 440 مكتب تصويت فى دولة مالى.

 

 


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