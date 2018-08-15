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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم جهود مصر لوقف التصعيد بغزة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:21 م
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم جهود مصر لوقف التصعيد بغزة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس
كتب : أحمد جمعة
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس بالقرار الإسرائيلى الخاص بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم للعمل بكامل طاقته التشغيلية، صباح اليوم الأربعاء، وتوسيع منطقة الصيد قبالة سواحل غزة.

 

وأوضح أن الجهات المعنية فى إسرائيل قد استجابت للنداءات  لتجنب الأثر المدمر الناجم عن غلق المعبر على السكان المدنيين فى غزة وحولها.

 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى دعم جهود مصر ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف ، لتجنب التصعيد ومعالجة جميع القضايا الإنسانية في غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.


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