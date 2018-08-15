اعتقال ضابطين فى الحرس الوطنى الفنزويلى لاتهامهم بمحاولة اغتيال مادورو

كراكاس (أ ف ب)

أعلن النائب العام الفنزويلى طارق وليام صعب أمس الثلاثاء، فى كراكاس اعتقال ضابطين فى الحرس الوطنى البوليفارى، يشتبه بتورطهما فى محاولة الاغتيال التى تحدث عنها الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال صعب فى لقاء مع صحفيين أول أمس الاثنين قبل ساعات، مثل (أمام القاضى) المواطن خوان ريكيسيسنز والكولونيل بيدرو خافيير زامبرانو ايرنانديز والجنرال فى الحرس الوطنى البوليفارى اليخاندرو بيريز غاميز".

والحرس الوطنى البوليفارى قوة عسكرية مكلفة خصوصا حفظ النظام فى فنزويلا.

ومن جهة أخرى وفى تسجيلات فيديو تم تناقلها على موقع تويتر، يؤكد الجنرال فى الحرس الوطنى أيضا ايكتور ايرنانديز دا كوستا ان جهاز مكافحة التجسس الفنزويلى سيقوم باعتقاله. لكنه لا يوضح الاتهامات التى قد توجه إليه.

ويقول الجنرال فى تسجيل الفيديو "أؤكد براءتى من ما يريدون أن يسنبوه لى".

وتقول السلطات الفنزويلية إن 14 شخصا أوقفوا منذ الرابع من أغسطس يوم وقوع الهجوم بطائرتين بلا طيار محملتين بالمتفجرات خلال عرض عسكرى فى كراكاس. وأكد الرئيس الاشتراكى أنه كان مستهدفا.

وقال النائب العام إن هذا العدد "يمكن أن يرتفع لأن الموقوفين يكشفون تفاصيل". وأضاف أن "34 شخصا فى المجموع" متورطون فى هذه القضية.