استيراد 125 ألفا و829 طن زيت خلال شهر يوليو الماضى

كتب محمود الضبع

15 شحنة زيت تم استيرادها بإجمالى 125 ألف 829 طن خلال شهر يوليو الماضى لصالح 7 شركات تم تفريغها بالموانئ المصرية كان لشركة ارما 3 شحنات منهم شحنتان زيت نخيل إندونيسى تم تفريغهما بميناء الأدبية والثالثة زيت عباد شمس روسى تم تفريغها بميناء دمياط، وبلغ إجمالى الشحنات 39 ألف و24 طن زيت.

وأضاف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة أسواق السلع وخاماتها بالأسواق العالمية والبورصات السلعية أن شركة الصناعات الغذائية فقد استوردت 5 شحنات زيت عباد شمس روسى تم تفريغها بميناء الاسكندرية وبلغت كمياتها 57 ألف و950 طن.

أما شركة عافية فقد قامت باستيراد شحنتين زيت نخيل أندونيسى تم تفريغهما بميناء الأدبية بلغت كمياتها 12 ألف و933 طن وكذلك شركة المتحدة قامت باستيراد شحنتين زيت نخيل أندونيسى تم تفريغهما بميناء الأدبية بلغ إجمالى كميتهما 5 الاف و500 طن وقامت شركة افكو فقد استوردت شحنة زيت نخيل اندونيسى بلغت كميتها 8 الاف و752 طن تم تفريغها بميناء الادبية.

وشركة ويلمر قامت باستيراد 500 طن زيت نخيل اندونيسى تم تفريغها بميناء الاسكندرية أما شركة ايمنز فقد استوردت الف و170 طن زيت نخيل اندونيسى تم تفريغها بميناء الإسكندرية.