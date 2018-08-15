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استقالة راهب بوذى كبير فى الصين بعد اتهامات بسوء السلوك الجنسى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:37 ص
استقالة راهب بوذى كبير فى الصين بعد اتهامات بسوء السلوك الجنسى رهبان بوذيين
رويترز
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استقال أحد أكبر الرهبان البوذيين بالصين من رئاسة الجمعية البوذية الصينية، اليوم الأربعاء، إذ يواجه تحقيقا حكوميا بشأن اتهامات بسوء السلوك الجنسى.

ونفى الراهب شيوه تشنج، وهو رئيس معبد لونجتشوان الذى يقع فى ضواحى بكين وعضو أيضا فى الهيئة الاستشارية السياسية العليا بالحزب الشيوعى الحاكم، الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش ومحاولة استغلال عدد من الراهبات جنسيا.

وقالت الجمعية البوذية بالصين فى بيان على موقعها الإلكترونى إنها قبلت عرض شيوه تشنج الاستقالة من رئاستها ومن مناصب أخرى اليوم الأربعاء، لكنها لم تكشف تفاصيل عن الأسباب.

وبدأت إدارة الشؤون الدينية بالصين التحقيق بعد اتهامات لرئيس المعبد تضمنتها وثيقة أعدها راهبان سابقان بالمعبد.

 


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