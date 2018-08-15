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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:54 م
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ارتفاع الإقبال على شراء اللحوم بالإسكندرية والمنافذ الرسمية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:44 م
ارتفاع الإقبال على شراء اللحوم بالإسكندرية والمنافذ الرسمية احد مجازر الاسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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ارتفعت نسبة الإقبال على شراء اللحوم بأسواق الإسكندرية، سواء من محلات الجزارة أو المنافذ الرسمية التى تخصصها وزارة الداخلية والقوات المسلحة، ووزارة الزراعة فى الميادين العامة، قبل عيد الأضحى المبارك.
 
وتبدأ أسعار اللحوم فى منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بـ 85 جنيها للكيلو، بينما فى المنافذ غير الرسمية الآخرى تصل إلى 150 جنيها للكيلو، وارتفعت نسبة الإقبال فى الأيام القليلة قبل بداية عيد الأضحى على مدار فترة العمل الرسمى فى الساعة التاسعة للمنافذ وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.
 
وتشن مديرية أمن الإسكندرية، حملات مكثفة على محلات الجزارة فى الأسواق بشكل يومى، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، والتى يتضرر منها المواطن.
 
 
 
 

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