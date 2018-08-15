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اجتماع مجلس إدارة الإسكندرية لتداول الحاويات للنظر فى نتائج أعمال شهر يوليو

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:00 ص
اجتماع مجلس إدارة الإسكندرية لتداول الحاويات للنظر فى نتائج أعمال شهر يوليو البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، يوم الخميس المقبل، اجتماعا للنظر فى نتائج الأعمال عن المدة خلال شهر يوليو.

وسجلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، صافى ربح بلغ 2.45 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 2.19 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له (2016 - 2017)، بارتفاع 11.8%

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 10.37%، حيث سجلت نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له (2016 - 2017).

 

 


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