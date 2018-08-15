إقامة 4 منافذ لبيع اللحوم بمركز ومدينة دمياط

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إقامة عدد 4 منافذ لبيع اللحوم بنطاق مركز ومدينة دمياط موزعة كالآتى عدد 3 منفذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 98 جنيها بمناطق باب الحرس وأمام ديوان عام المحافظة وعزب النهضة.

وإقامة عدد منفذ واحد لبيع اللحوم السودانى والضانى بسعر 80 جنيها بميدان الشهابية والتى تستمر حتى رابع يوم العيد.

ووجه المحافظ لمديرية التموين والطب البيطرى و مباحث التموين بالإشراف المباشر على تلك المنافذ على أن يتم الالتزام بالذبح داخل مجزر مدينة دمياط لجميع المذبوحات.