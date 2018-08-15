إضبط مخالفة.. حديقة أكبر مسجد بأبو كبير تستخدم فى تربية الأغنام وجراج للتكاتك "صور"

الشرقية - فتحية الديب

أعرب عدد كبير من أبناء مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم، عن إستيائهم الشديد، من تحويل حديقة مسجد النجدى بالمدينة، وهو من أكبر المساجد بالمدينة، لجراج لأصحاب التكاتك، ومرعى لتربية الأغنام.

وقال عدد من الأهالى أن المسجد مكون من طابقين الأول حديقة، ومخزن والثانى للصلاة، وأن جزء من الحديقة بالمسجد تستخدم لتربية الأغنام والماعز، وجراج لأصحاب التكاتك مقابل مبالغ مالية تحصل منهم، وهذا لا يليق ببيوت الرحمن، وخاصة أن الأغنام دائما ما تتبول فى الحديقة وتتسبب فى رائحة كريهة للمصلين.

وأضاف الأهالى أنه تم مناشدة الأوقاف أكثر من مرة، حيث أنه يوجد عامل بالمعاش، معاه مفاتيح المسجد وهو من يتحكم فيه، ويقوم بالتصرف فى أمور المسجد، دون أى رقابة عليه من الأوقاف.



حديقة مسجد النجدى بأبو كبير بالشرقية



حديقة مسجد النجدى بأبو كبير بالشرقية



حديقة مسجد النجدى بأبو كبير بالشرقية



حديقة مسجد النجدى بأبو كبير بالشرقية