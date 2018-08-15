إصابة 9 أشخاص بينهم طفل فى حريق اندلع بإحدى فنادق باريس

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أصيب تسعة أشخاص بينهم طفل فى حريق اندلع اليوم الأربعاء بأحدى فنادق الدائرة الـ15 للعاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكرت السلطات الفرنسية.

وأضافت السلطات الفرنسية أن قوات الأطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذى لم تتحدد أسبابه بعد، إلا أن العناصر الأولية تشير إلى اندلاع النيران فى مطابخ الفندق قبل امتدادها إلى الدور الأرضى فى مساحة 100 متر مربع.

كما أفادت بإجلاء عشرات النزلاء من الفندق الذى شهد الحريق ونقل ستة منهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.