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إستقالات بجمعية اتحاد أبناء زفتي الخيرية بالغربية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:32 ص
إستقالات بجمعية اتحاد أبناء زفتي الخيرية بالغربية ايهاب خليفه خيال
الغربية - محمد طارق
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قام عدد من شباب مدينة زفتي بمحافظة الغربية بتقديم استقالتهم من جمعية إتحاد أبناء زفتي الخيرية ، بسبب خروجها عن الأهداف التى أنشئت من أجلها.
 
 
وصرح إيهاب خليفة خيال، من المهتمين بالشأن العام والخدمي في مركز زفتي، لـ"اليوم السابع" أن إنشاء الجمعية كان من  أجل ان تكون جمعية خيرية تخدم جميع أبناء زفتي في 56قرية بالإضافة للمدينة ويمثل أعضائها كل القري. 
 
وأضاف أننا كأعضاء مؤسسين  فوجئنا باختطاف الجمعة من قبل البعض لتشويه رموز الدولة والدخول في صراعات وتشويه بعض الشخصيات العامة  بالمركز .
 
بينما قال خيري حمزة، احد الاعضاء المؤسسين تحمسنا لفكرة الجمعية لنخدم بها الناس في كافة ارجاء  المركز وداخل المدينة 

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