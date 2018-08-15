إزالة 308 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

فريق المحافظات

أزالت مديرية الزراعة بالمنيا، 308 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 10 أفدنة و19 قيراط و18سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التى نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 8 وحتى 14 أغسطس الجارى، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس عبد العاطي صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 81 حالة بمركز بني مزار بمساحة 2 فدان و8 قراريط و8 أسهم ، و3 حالات تعد بمركز مطاى على مساحة 2 قيراط و 2 سهم ، و91 حالة بسمالوط بمساحة 2 فدان و2 قيراط و12 سهم ، و 21 حالة بمركز المنيا بمساحة 17 قيراط و8 سهم، و12 حالة في أبوقرقاص بمساحة 9 قراريط و 12سهم ، و 62 حالة بملوي بمساحة3 أفدنة و10 قراريط و10 أسهم ، و36 حالة بديرمواس بمساحة فدان و16 قيراط و6 أسهم ، بالإضافة إلي حالتين إصلاح زراعي بمساحة قيراط و8 أسهم.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها ، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.