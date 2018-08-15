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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:57 ص
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إجراء الانتخابات المحلية فى بولندا 21 أكتوبر المقبل

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:00 ص
إجراء الانتخابات المحلية فى بولندا 21 أكتوبر المقبل صندوق انتخابى - أرشيفية
وارسو (أ ش أ)
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نقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية عن وسائل إعلام رسمية فى بولندا اليوم الثلاثاء، قولها: إن وارسو تعتزم إجراء الانتخابات المحلية فى 21 أكتوبر المقبل.

وأضافت القناة أن الجولة الثانية من الانتخابات من المقرر أن تكون فى 4 نوفمبر، موضحة أن هذه الانتخابات من الممكن أن تعمل على تعزيز مكانة حزب العدالة والقانون، الذى يحكم ويتمتع بدعم شعبى قوى إلا أنه يحظى بدعم الأقلية فى أغلب الإدارات الإقليمية، داخل الحكومة.

يذكر أن حزب القانون والعدالة تولى السلطة عام 2015، وواجه الحزب توترات مع المفوضية الأوروبية مؤخرًا لرغبته فى إجراء تغييرات بالنظام القضائى كان من بينها منح التعديلات القانونية البولندية لوزير العدل سلطة تعيين وفصل رؤساء المحاكم الأدنى فى الدرجة، وسلطة تمديد فترة تفويض القضاة بعد سن التقاعد، ما أثار مخاوف إزاء استقلالية القضاء فى بولندا.

 


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