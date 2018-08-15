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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:52 م
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أوقاف الشرقية تستجيب لـ"اليوم السابع" وتفحص مشكلة تربية أغنام بحديقة مسجد

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:08 م
أوقاف الشرقية تستجيب لـ"اليوم السابع" وتفحص مشكلة تربية أغنام بحديقة مسجد بيان مديرية اوقاف الشرقية
الشرقية - فتحية الديب وحمدى عبد العظيم
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فى استجابة سريعة لما نشر بـ  " اليوم السابع " ، " بعنوان " إضبط مخالفة.. حديقة أكبر مسجد بأبو كبير تستخدم فى تربية الأغنام وجراج تكاتك "صور"
 
أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية، أنه شكل لجنة مكونة من مدير الدعوة الشيخ محمد خاطر والشيخ غريب فتح الله رئيس متابعة الدعوة ، والشيخ عبد الوهاب أحمد مفتش المتابعة المسئول عن المركز ، لفحص الموضوع على الطبيعة لمعرفة مدى القصور من العاملين بإدارة أبو كبير خاصة عاملين المسجد.
 
من جانبه أكد الشيخ السيد غريب مدير إدارة أوقاف أبو كبير بمحافظة الشرقية ، أن تفاصيل واقعة الأغنام المجاورة لحديقة مسجد الشيخ النجدى عبارة عن أن أحد الأهالى المجاورين لحديقة المسجد يتاجر فى الأغنام خاصة قبل عيد الأضحى المبارك ويبيع الاضاحى للأهالى، ولم تقترب الأغنام نهائيا من حديقة المسجد لافتا أنه من الممكن ان تكون بعض الأغنام تخطت بوابة الحديقة للحظات ، وأخرجها صاحبها فورا.
 
وأضاف لـ "اليوم السابع" أن الإدارة اتخذت اجراءات حازمة تجاه صاحب الأغنام منذ وجودها بجوار الحديقة ، وتم نقل الأغنام من الشارع المجاور لحديقة المسجد.
 
وأوضح غريب أن التوك توك غير موجود بالمنطقة ، وهناك بعض الأهالى يمتلكون تكاتك ، ويتم ايقافها امام منازلهم مقابل حديقة المسجد .
 
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مديرية اوقاف الشرقية

 


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