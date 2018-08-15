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أمريكا تقرر العمل ببوابات تكشف عن المتفجرات والأسلحة عن بعد بمحطات القطارات

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:50 ص
أمريكا تقرر العمل ببوابات تكشف عن المتفجرات والأسلحة عن بعد بمحطات القطارات بوابات الكترونية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إن شبكة قطارات الأنفاق فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ستصبح أول جهة من نوعها فى الولايات المتحدة تستخدم بوابات ماسحة للجسم للكشف عن الأسلحة والمتفجرات بأجسام الركاب بعد قرار العمل بها، حسبما قالت السلطات الأمريكية.

وكانت هيئة النقل وإدارة أمن النقل فى مقاطعة لوس أنجلوس تختبران أنواعا مختلفة من ماسحات الجسم لقرابة العام.

يشار إلى أن الماسحات الضوئية التى يتم العمل بها، محمولة وتبث موجات لعمل فحص لكامل جسم كل راكب يسير عبر المحطة بدون إبطائه.

وفى السياق، قال بريان هاس، المتحدث باسم هيئة النقل، إن الآلات التى تفحص الأجسام المعدنية وغير المعدنية بجسم الشخص يمكنها اكتشاف العناصر المشبوهة من على بعد 9 أمتار ولديها القدرة على مسح أكثر من 2000 راكب فى الساعة.

وأجرت الهيئة اختبارات لماسحات الجسم فى محطة بنيويورك فى فبراير الماضى، كما أجرت اختبارات فى محطة يونيون بالعاصمة واشنطن، وفى محطة ترانزيت بنيوجيرسى عام 2014.

وفى ديسمبر الماضى، أصيب مهاجر بنجلاديشى عندما فجر عبوة ناسفة أنبوبية خبأها فى صدره عند ممر محطة لقطارات الأنفاق فى تايمز سكوير بنيويورك.

كانت هيئة قطارات الأنفاق قد اختبرت أنواعا عديدة من ماسحات الأجسام، بما فيها أنظمة مسح على نمط التى توضع فى المطارات ويمر عبرها المسافرون.

ويستقل 150 ألف شخص الخط الأحمر لقطارات الأنفاق يوميا، وسجلت الشبكة أكثر من 112 مليون رحلة العام الماضى.


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