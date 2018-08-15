أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-8-2018 وسعر الدولار متباين بين البنوك

كتبت- هبة حسام

تراجعت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-8-2018، بشكل جماعى، عدا سعر الدولار والذى شهد تبايناً بين البنوك وبعضها، والريال السعودى والذى استقر سعره عند أسعار إغلاق تعاملات الأمس، فيما انخفض سعر كل من اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء.



الجنيه المصرى

تعرف على أسعار العملات فى تعاملات يوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ..

سعر الدولار فى مصر



تباين سعر الدولار فى تعاملات اليوم بين البنوك، حيث ارتفع فى عدد من البنوك فى مقدمتها البنك التجارى الدولى، بينما تراجع فى بنوك أخرى كبنك الإسكندرية، مستقراً سعره فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، وجاء سعره فى عدد متنوع من البنوك، كالتالى:

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.83 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر اليورو الأوروبى اليوم



تراجع سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.12 جنيه للشراء، و 20.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



تراجع سعر الجنيه الاسترلينى فى تعاملات اليوم الأربعاء، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر "الاسترلينى" 22.56 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



تراجع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر الدينار الكويتى 58.56 جنيه للشراء، و 58.93 جنيه للبيع.



الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى اليوم



واصل سعر الريال السعودى، استقراره خلال تعاملات اليوم فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى، مسجلا سعر 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدا



ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، غدا الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 11%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.