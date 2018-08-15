أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 15-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 15-8-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى الذى استقر عند 15357 نقطة، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 51 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 860.540 مليار جنيه.

البورصة تربح 51 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى الذى استقر عند 15357 نقطة، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 51 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 860.540 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 175 مليون ورقة مالية بقيمة 628 مليون جنيه عبر تنفيذ 18.9 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.16% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27%، والعرب على 5.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.76%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 12.4 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 78.5 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.

واستقر مؤشر "إيجى إكس 30" عند مستوى 15357 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 14981 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.46% عند مستوى 740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1904 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

شطب القومية للأسمنت

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على شطـب القيد النهائى لأسهم شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 94 مليون جنيه مصرى موزع على 47 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصرى للسهم الواحد ( ممثلا فى ستة اصدارات ) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية.

جاء ذلك بعد أن طلبت شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 9 أغسطس، والتى عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة بناء على ما ورد من الإدارة المختصة بالبورصة خلال الفترة المعلن عنها فى إعلانات الشركة وبالسعر المحدد من الشركة وعلى مسئوليتها وفقا للمادة ( 55 ) والمادة ( 55 ) مكررا من قواعد القيد والـمـادة ( 74 ) من الإجراءات التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتها.

وبلغت الكمية المنفذة 2.5 مليون سهم بسعر 4.20 جنيه، وأن نسبة الكمية المنفذة إلى إجمالى أسهم الشركة تبلغ 5.29%، وتمثل 12.67 % من نسبة الأسهم حرة التداول، على أن يتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة وتداول أسهم الشركة خارج المقصورة (اآية نقل الملكية / حفظ مركزى ) اعتبارا من بداية جلسة تداول غداً الخميس.

كما وافقت اللجنة على سير الشركة القومية للأسمنت فى إجراءات الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 206.4 مليون جنيه موزع على 103.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصرى للسهم الواحد ( ممثلا فى سبعة إصدارات) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين.

وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول 5.04285 % من إجمالى أسهم الشركة وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد انتهاء فترة اعلان طلب الشركة للشطب الاختيارى والتى سوف تنتهى فى 19 أغسطس الجارى.

نتائج مالية

تواصل الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، الإعلان عن نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الجارى، وذلك قبل أجازة عيد الأضحى الأسبوع المقبل، وتباينت تلك النتائج بين تحول للخسارة وتراجع للربحية فى شركات كبرى مثل أوراسكوم للاستثمار القابضة، وهيرميس والنساجون الشرقيون للسجاد، وبين زيادة فى الأرباح السنوية لشركات القابضة المصرية الكويتية والنعيم القابضة للاستثمارات وسوديك.

خسائر أوراسكوم

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة خلال النصف الأول من العام الحالى على أساس سنوى، وسجلت الشركة صافى خسارة بلغ 141.2 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل أرباح بقيمة 359.32 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات التشيغل خلال الفترة، حيث سجلت 823.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 716.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفى المقابل، ارتفعت المصروفات التمويلية للشركة خلال النصف الأول، حيث سجلت 77.9 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 60.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما تحولت الشركة إلى الخسارة فى القوائم المالية المستقلة، حيث سجلت خسائر بقيمة 61.04 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل أرباح بقيمة 367.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

تراجع أرباح

وفى نفس السياق تراجعت أرباح شركات هيرميس خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 37.2%، على أساس سنوى، وسجلت صافى ربح بلغ 479.7 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 765.37 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بينما ارتفع إجمالى إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 2.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 2.26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وبلغ صافى ربح الشركة خلال الربع الثانى من 2018 إلى 200 مليون جنيه، مقابل 395 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضى، كما تراجعت أرباح الشركة فى القوائم المالية غير المستقلة، حيث حققت 105.45 مليون جنيه خلال (يناير-يونيو 2018)، مقابل أرباح بقيمة 215.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما تراجعت أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد خلال النصف الأول من 2018، بنسبة 31.3% على أساس سنوى، إذ سجل صافى الربح 326.38 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 475.03 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 211.37 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 184.95 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الماضى.

وتراجعت أيضا صافى ربح شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، فى القوائم المستقلة، بنسبة 16.5% على أساس سنوى، وسجلت صافى ربح بلغ 629.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى مقابل 753.49 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كما تراجع صافى مبيعات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت نحو 560.06 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل1.21 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ارتفاع الأرباح

فى المقابل ارتفع صافى أرباح الشركة القابضة المصرية الكويتية خلال النصف الأول من 2018، بنسبة 29.4% على أساس سنوى، وبلغت 63.3 مليون دولار خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 48.9 مليون دولار فى الفترة المقارنة من 2017.

وعن الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2018 إلى 15.8 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 15.3 مليون دولار فى النصف المقارن من العام السابق.

كما حققت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، ارتفاعاً فى صافى ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 422.8%، على أساس سنوى، وسجلت 2.43 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى مقابل 456.49 ألف دولار أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وارتفع إجمالى إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 10.01 مليون دولار فى (يناير - يونيو)، مقابل 6.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

بينما تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول، حيث سجلت أرباح 1.04 مليون دولار بنهاية يونيو، مقابل أرباح 1.64 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، ارتفاعاً فى صافى الربح خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 9.5%، وسجل صافى الربح 374.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 341.5 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وترجع إجمالى إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 1.05 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.17 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وفى القوائم المستقلة تراجع صافى الشركة خلال النصف الأول، حيث سجلت 106.7 مليون جنيه أرباح خلال (يناير - يونيو)، مقابل 147.02 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بى بى اى القابضة للاستثمارات المالية خلال النصف الأول من 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 21% على أساس سنوى، وسجلت صافى ربح بلغ 112.07 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 92.59 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الاخذ فى الاعتبار حقوق الاقلية.

وعن الأعمال المستقلة خلال النصف الأول من 2018، تراجعت أرباح الشركة إلى 44.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 32.7 مليون جنيه فى النصف المقارن من العام السابق.