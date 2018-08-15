أبرز 10 فيديوهات عرضتها برامج "التوك شو" هذا المساء

كتب محمد شرقاوى

عرضت برامج "التوك شو" أمس الثلاثاء، لقطات إنسانية واجتماعية وعلمية متنوعة كان أبرزها، تعرف على مبادرة "معا لنبقى" لتوعية المقبلين على الزواج والمتزوجين.. شاحنة تنجو بأعجوبة من انهيار جسر جنوة بإيطاليا.. تعرف على مراحل تصنيع كسوة الكعبة.. تكلفتها 20 مليون ريال وتستغرق عام كامل..

شاهد.. تعرف على مبادرة "معًا لنبقى" لتوعية المقبلين على الزواج والمتزوجين

قالت دينا حسين عضوة المجلس القومى للمرأة ورئيس لجنة الشباب، إن مبادرة "معًا لنبقى" لتوعية المقبلين على الزواج والمتزوجين لاقت تفاعلا كبيرا، موضحة أن المبادرة تستهدف المتزوجين وتأهيل غير المتزوجين أيضًا.

وأضافت عضوة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى أم سى"، أن المبادرة التى أطلقها المجلس يشارك فيها 70 مشارك ومشاركة من المتزوجين حديثاً ومن المقبلين على الزواج من محافظة القاهرة، مضيفة "تنمية المجتمع ستكون من خلال الرجل والمرأة".

وأوضحت أن ورش العمل تستهدف مساعدة الشباب من الجنسين للتعرف على المشاكل التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال السنوات الأولى من الزواج، وكيفية تخطيها والتعرف على كيفية التعامل مع شريك الحياة ومساعدتهم فى فهم بعضهم البعض وكيفية التعامل مع العائلة والأطفال.

"إدينى عمر وارمينى البحر".. شاحنة تنجو بأعجوبة من انهيار جسر جنوة بإيطاليا

"إدينى عمر وارمينى البحر"، هذه المقولة تنطبق حرفيا على سائق شاحنة، نجا بأعجوبة، بعد انهيار جسر ضخم بمدينة جنوة الإيطالية، حيث توقفت شاحنته عند حافة الكوبرى قبل أن تلقى مصير مجهول فى الوادى الذى يقع أسفل الكوبرى.

يذكر أن أحد الجسور العملاقة والواقع بالقرب من مدينة "جنوة" فى شمال إيطاليا، انهار بشكل مفاجئ، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وقال جهاز الإطفاء إنه يخشى سقوط عددا من السيارات بعد انهيار الجسر الذى يعد جزء من طريق سريع فى جنوة.

كما أكد وزير النقل الإيطالى دانيلو تونينيلى، على تويتر أنه يتابع القضية بأقصى قدر من القلق فى مواجهة ما يمكن أن يكون مأساة هائلة، مؤكدا أنه على اتصال وثيق بالأمن هناك وسيسافر إلى المنطقة على الفور.

وقال وزير الداخلية، ماتيو سالفينى، على تويتر "نحن نتابع الوضع فى جنوة بعد انهيار الجسر، ونشكر 200 من رجال الإطفاء وغيرها من الأبطال الذين يعملون فى المنطقة لإنقاذ الأرواح.

شاهد..آخر الاستعدادات بمحور روض الفرج قبل دخوله موسوعة جينيس

قبل دخوله موسوعة جينيس، كأكبر كوبرى ملجم على مستوى العالم، من حيث الاتساع، يجرى الاستعداد على قدم وساق للانتهاء من محور روض الفرج، أحد المشاريع القومية الهامة فى مصر، الذى تنفذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وفى تقرير تلفزيونى، رصدت قناة "TEN"، آخر الاستعدادات وعمليات الإنشاء القائمة بالمحور، حيث أكد يوسف حمدان، أحد القائمين على المشروع، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجارى العمل فى المرحلة الثانية ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية العام.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن فى قدرته على ربط شرق القاهرة بغربها وتقليل زمن الرحلة وتوفير 50% من الوقت فى عمليات السير، بجانب تسهيل العمليات المرورية.

شاهد.. طلبة فنون تطبيقية يطلقون مبادرة "بنها حلوة بينا" لتجميل شوارع المدينة

دشن طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، مبادرة جديدة تحت عنوان "بنها حلوة بينا"، والتى تهدف لتجميل شوارع ومبانى المدينة.

وقالت منار طالبة فى كلية الفنون التطبيقية وإحدى المشاركات فى مبادرة "بنها حلوة بينا"، إنها تعرفت على المبادرة عن طريق السوشيال ميديا، لافتا إلى أنها قررت التواصل مع الشباب القائم على المبادرة للإشتراك فيها.

وأوضحت منار، إن المبادرة انطلقت من قرية خير الله بمدينة بنها من خلال تجميل الشوارع بعمل رسومات فنية على الجدران ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع.

وكشفت منار إن القائمين على المبادرة يختارون الرسومات والأشكال ليتم تنفيدها، كما أن العمل يبدء من الساعة 9 صباحا إلى 7 مساءً .

جاء ذلك فى تقرير عرض برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد اليوم الثلاثاء، عن مبادرة "بنها حلوة بينا" مع طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

تعرف على مراحل تصنيع كسوة الكعبة.. تكلفتها 20 مليون ريال وتستغرق عاما كاملا

فى التاسع من ذى الحجة الموافق ليوم عرفة ترتدى الكعبة المشرفة كسوتها الجديدة والتى تتجاوز تكلفتها عشرين مليون ريال سعودى، وتداول على صناعتها عشرات الحرفيين المهرة فى مدة تصل لعام كامل.

وفى تقرير استعرضته قناة "روسيا اليوم"، من داخل المصنع الخاص بكسوة الكعبة المشرفة، فإن عملية صناعة الكسوة تمر بمراحل عدة، بدءاً من الصباغة مروراً بالنسيج الآلى والنسيج اليدوى والطباعة والتطريز وحتى حياكتها وتجميعها.

وتستهلك الكسوة حوالي 670 كيلوجراماً من الحرير الخام، ويجرى استيراد الحرير من إيطاليا وخيوط الفضة والفضة المطلية بالذهب من ألمانيا، وتستهلك 120 كيلو جراما من خيوط الفضة المطلية بالذهب، بالإضافة لـ100 كيلو جرام من الفضة النقية.

شاهد.. حكاية أمانى حسنى.. مهندسة تعلم الرجال ميكانيكا السيارات

قالت أمانى حسنى، مهندسة ميكانيكا سيارات، إنها تعملها فى فك وتراكيب السيارات منذ 10 سنوات وأنها أصرت على التعليم خاصة فى مجال الرياضيات حتى أصبحت مهندسة متخصصة فى السيارات.

وأوضحت أمانى، أنها كانت حريصة على تعلم فك وتركيب السيارات "فن وحرفة الميكانيكا" وذلك من خلال حرصها على الذهاب كل مرة مع والدها والدتها عند ميكانيى السيارات خلال اصلاحهم سيارتهم وصيانتها.

وكشفت أمانى أنها حرصت على تعلم فن الصيانة وقيادتها منذ الصغير والآن حرصت على العمل داخل إحدى الأكاديميات المتخصصة فى فن صيانة وتركيب السيارات لتعليم الشباب المتخصصين والفنيين فى مجال السيارات.

وأشارت أمانى، إلى أنها دخلت كلية هندسة قسم ميكانيكا للتعلم والتخصص فى السيارات، لافتة إلى أنها تقدم الآن دورات تدريب لكثير من الفنيين والمهندسين.

جاء ذلك فى تقريرعرضته الإعلامية سناء منصور ببرنامجها "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أمانى حسنى، مهندسة تعلم الرجال ميكانيكا السيارات.

شاهد.. الفنانة عايدة مراد تتغلب على مرضها وتستخدم أصابعها كفرشاة للرسم

"فنانة مصابة بالتهاب المفاصل تبدع فى فن الرسم، وتستخدم يدها وأصابعها كفرشاة".. هى الفنانة عايدة مراد التى أصيبت وهى فى سن الحادى عشر من العمر بمرض التهاب المفاصل والزمها الفراش لفترة طويلة.

وعرضت قناة Ten تقريرًا عن الرسامة الأردنية عايدة مراد التي أعطاها الرسم مجالا فى التعبير عما فى قلبها، وتستخدم الشمع والزهور المجففة فى رسمها لإطفاء ميزة على لوحاتها، وشاركت فى العديد من معارض الرسم فى الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت عايدة مراد، أن اللوحات تعبر عن الشيء الصعب وكيفية التغلب عليه، وأنه ليس هناك مستحيل فى الحياة.

مستشار خادم الحرمين الشريفين يشيد برجل أمن خلع حذاءه لسيدة مسنة

قال الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة، إنه منذ يومين شاهد رجل أمن يخلع حذاءه ليعطيه لسيدة مسنة بسبب ضيق حذائها، مضيفًا أن هذه هى أخلاق رجل الأمن بالحرم المكى.

وكان الفيصل كشف عن بعض التطويرات بالمشاعر المقدسة من أجل التسهيل على الحجاج، وابتكار الحلول التى لا تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، مشيرًا إلى استخدام التقنيات الحديثة فى مشروعات التطوير.

وأعلن أمير مكة المكرمة، فى مؤتمر صحفى، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى المملكة، موضحًا، أن إجمالي عدد المكاتب الوهمية التي تم ضبطها 87 مكتبًا، وأحيل أصحابها إلى النيابة العامة، وأن إجمالي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلغ عددهم 355 ألف مخالفة و2760 مخالفًا لنقل الحجاج غير النظاميين.

وأشاد أمير منطقة مكة بالعنصر النسائى، قائلاً: "وجود العنصر النسائى فى مطار جدة سهل عملية إتمام إجراءات الدخول".

فيديو.. "هايدى وندى وبسمة" 3 قصص لنجاح بنات المنصورة فى المشروعات الصغيرة

3 بنات فى المنصورة بدأن مشروعهن بفكرة بسيطة وتحول لقصة ناجحة، حيث دشّنّ مشروعات صغيرة لتطريز الفساتين بأشكال ورود وفراشات بصناعة يدوية.

قالت بسمة الشناوى فنانة فى التطريز، إنها بدأت الفكرة منذ فترة طويلة وكانت تستخدم خيوط الحرير أو الكتان أو القطن، مؤكدة أنها بعد إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وانتشرت المشغولات لقيت أعجاب العديد من الأشخاص.

وأضافت بسمة الشناوى، قائلة: بدأت التطريز على الملابس واليوم أطرز على المفارش بأشكال مختلفة.

وقالت ندى سامى مصممة توك شعر، إنها بدأت فى تصميم التوك الشعر منذ 3 سنوات، ولقيت إعجاب الكثير من المقربين لها، وأصدقاؤها طالبوها بالاستمرار فى تصميم توك الشعر، مضيفة أنها خلال الفترة المقبلة ستفتتح مشغل.

وقالت هايدى أحمد فنانة فى فن الديكوباج، إنها بدأت فى الرسم بالديكوباج منذ 3 سنوات حيث كان الرسم بالديكوباج غير منتشر فى مصر، وبدأت فى الرسم على أخشاب المنزل حتى أتقنت فن الرسم.

جاء ذلك فى تقرير عرض برنامج "كلام بنات" على قناة تن تى فى اليوم الثلاثاء.

شاهد.. تشكيل عصابى يسرق المواطنين باستخدام مياه مسحورة

"بحجة قراءة الودع ومعرفة المستقبل"، تخصص تشكيل عصابى من سيدتين، أن يستغلها فى سرقة البسطاء بمركز المنصورة بمحافظة الدقليهة، باستخدام السحر ورش مواد غير معلومة على السيدة داخل المنزل تجعلها غير قادرة على الحركة والسيدات تسرق المنزل وتهرب.

وقالت إحدى الضحايا، فى تقرير مصور لبرنامج العاشرة مساء على قناة دريم، إن سيدتين قام بالطرق على الباب وفتحت لهما وقالوا لها أنها بها سحر ورش عليها مياه على وجهها وبدأت السحر مفعولة بزغللة فى العين وتنميل فى الفك وثقل فى أرجلها، وعند دخولها الحمام وخرجت كانا متواجدتين فى مكان غير الذى كانا متواجدتين فيه وقامت السيدتان بسرقتها وفرتا هاربتين.