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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:45 م
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9 موضوعات ضمن خطة أوقاف الإسكندرية .. تعرف عليهم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:01 م
9 موضوعات ضمن خطة أوقاف الإسكندرية .. تعرف عليهم الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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دشنت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية، خطة دعوية خلال شهر ذى الحجة بمساجد الإسكندرية.

الأسبوع الأول تناقش فريضة الحج،والتوعية للحجاج، الحج والسلام النفسى، بينما الأسبوع الثانى يناقش الحج والسلام العالمى، الحج وطهارة الكلمة، الأسبوع الثالث تناقش الحج رحلة الاستسلام برب الأرض، الحج ميدان الذكر.

بينما يناقش الأسبوع الرابع، الحج ميدان الأخلاق، وحدة الأمة تتجلى فى الحج، وتتوجه القوافل لإدارات برج العرب، والرمل، وإدارة العامرية وغرب إسكندرية وتستهدف ١١ إدارة خلال٤ أسابيع لتصل إلى ٤١٠ إمسية .

 

 

 


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