19.2 مليار دولار محفظة ودائع مجموعة المؤسسة العربية المصرفية

كتب - أحمد يعقوب

أعلنت مجموعة المؤسسة العربية المصرفية، عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2018، حيث بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمى الشركة الأم 113 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، أى بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة مع أرباح النصف الأول من العام السابق البالغة 102 مليون دولار.

وبلغت الأرباح قبل الضرائب فى النصف الأول من العام 119 مليون دولار، أى أقل بنسبة 25% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017 البالغة 158 مليون دولار، وبعد الأخذ فى الحسبان آثار عمليات التحوط للعملات الأجنبية فى بنك ABC البرازيل، التى ساهمت فى خفض الضرائب، فإن الأرباح ترتفع بنسبة معدلة تبلغ 6%.

وبلغ إجمالى إيرادات التشغيل 389 مليون دولار خلال النصف الاول من العام، مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2017، وتصبح نسبة نمو ايرادات التشغيل المعدلة 1% بعد الأخذ فى الحسبان آثار عمليات التحوط للعملات الأجنبية.

وبلغ ايراد السهم الواحد للنصف الأول من العام الحالى 0.04 دولار، مقارنة مع 0.03 دولار للفترة المقابلة من عام 2017، وبلغت المصروفات التشغيلية 240 مليون دولار، بارتفاع مقداره 16 مليون دولار عن النصف الأول من العام السابق، وذلك بسبب التضخم وكلفة المبادرات الاستثمارية، وبلغ صافى مخصصات الديون المتعثرة 30 مليون دولار، مقارنة مع 50 مليون دولار للنصف الاول من عام 2017، الأمر الذى يعكس تحسن الأسواق فى البرازيل بشكل رئيسى، وتم حساب مخصصات الديون المتعثرة للنصف الأول من العام 2018 وفق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) شاملة المحفظة بكاملها.

وبلغت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالى القروض فى المجموعة 3.9%، مقابل 3.5% فى نهاية العام الماضي، وتصبح النسبة المعدلة للديون المتعثرة 3.0% بعد احتساب الديون المتعثرة القديمة التى تم وضع مخصصات كاملة لها، وبلغ حجم الضرائب المسترجعة 20 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2018، مقارنة مع ضرائب بلغت 26 مليون دولار أمريكى لنفس الفترة من العام 2017. ويُعزى هذا الفرق عموماً إلى المعالجة الضريبية لتحوطات أسعار الصرف فى بنك ABC البرازيل.

وبلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمى الشركة الأم للربع الثانى من هذا العام 60 مليون دولار، أى بزيادة بلغت نسبتها 15% مقارنة مع أرباح الربع الثانى من العام السابق البالغة 52 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل الضرائب فى الربع الثانى 39 مليون دولار، أى أقل بنسبة 44% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017 البالغة 70 مليون دولار، وبعد الأخذ فى الحسبان آثار عمليات التحوط للعملات الأجنبية فى بنك ABC البرازيل، التى ساهمت فى خفض الضرائب، فإن الأرباح ترتفع بنسبة معدلة تبلغ 5%، وبلغ إجمالى ايرادات التشغيل 178 مليون دولار خلال الربع الثاني، مقابل 203 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة من العام 2017، وتصبح نسبة نمو ايرادات التشغيل المعدلة 5% بعد الأخذ فى الحسبان آثار عمليات التحوط للعملات الأجنبية السابقة الذكر.

وبلغ إيراد السهم الواحد للربع الثانى من العام الحالى 0.02 دولار، أى عند نفس مستواه للفترة المقابلة من عام 2017، وبلغ إجمالى موجودات مجموعة بنك ABC 27.9 مليار دولار فى نهاية النصف الأول من العام الجارى، مقارنة مع 29.5 مليار دولار فى نهاية العام الماضى، حيث واصلت المجموعة إعطاء الأولوية لجودة الموجودات والعوائد، وانخفضت متأثرة بقوة الدولار مقابل الريال البرازيلى، وبلغت الودائع 19.2 مليار دولار فى نهاية النصف الأول من العام الجارى، أى أقل بشكل طفيف مع حجمها فى نهاية العام الماضى البالغ 20.2 مليار دولار.

وحافظت مستويات السيولة على قوتها حيث تجاوزت نسبة تغطية السيولة ونسبة السيولة المستقرة الصافية وفق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة 100%، وبلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع 51%، وهى نسبة مريحة، وحافظت نسبة الفئة الأولى من رأس المال على قوتها عند 16.8%، كما بلغت النسبة الكلية لكفاية رأس المال 18.1%.

وقال الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك ABC: "نحن نواصل الاستفادة من الزخم فى الأداء الذى حققناه فى الربع الأول من هذا العام، حيث تحسن معدل نمو الأرباح الصافية، وقد تعزز هذا الأداء نتيجة استقرار الأوضاع الائتمانية خصوصًا فى البرازيل، وحافظنا على قوة مؤشرات إدارة المخاطر والميزانية العامة التى تُعتبر مؤشرات عالية مقارنة بالمعايير الإقليمية والدولية.