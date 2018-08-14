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17 رحلة تقلع من مطار برج العرب لنقل الحجاج للأراضى المقدسة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:30 ص
17 رحلة تقلع من مطار برج العرب لنقل الحجاج للأراضى المقدسة رحلات الحج - ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانى الجوية بالمنطقه الشمالية والغربية، أن سفر أولى رحلات القرعة كانت داخل مطار العرب الدولى، وشهد حضور واحتفال كبير بالحجاج والتى أقلعت فى الثالثة  صباحاً على متن رحلة مصر للطيران وبحضور عدد كبير من المسئولين من المحافظة والطيران المدنى والجمارك.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى إقلاع أكثر من 17 رحلة من مطار برج العرب لأداء مناسك الحج، مشيراً إلى أن مصر للطيران تطلق رحلات خاصة بها بشكل يومى بالإضافة إلى رحلات الطيران السعودى لنقل الحجاج، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحجاج منذ وصولهم للمطار وحتى إقلاع الطائرة لوجود عدد كبير من كبار السن.

وأشار إلى أن مطار برج العرب يستقبل يوميا  رحلات الطيران السعودى والمصرى لنقل الحجاج وذلك  قبل وقفة عرفات، ويستمر حتى نهاية موسم الحج واستقبال الحجاج حين عودتهم  إلى أرض الوطن.

وكانت قد أنهت شركة مصر للطيران جميع استعداداتها لاستقبال موسم حج هذا العام باتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية بموسم الحج، لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، كما سخرت مصر للطيران كافة إمكانياتها لتقديم خدمة متميزة لحجاج بيت الله الحرام، بالتعاون مع جميع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيـران المدنى.

 

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جمارك الموانى

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الحجاج




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