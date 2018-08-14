10 معلومات عن مشروعات جديدة بـ"شرق بورسعيد" بقيمة 70 مليون يورو

كتبت- هبة حسام

وقعت شركة بورسعيد للتنمية، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس، عقدين باستثمارات تقدر بـ70 مليون يورو، مع كل من شركة باج بورسعيد للتصنيع وشركة جيردا مصر للتصنيع.

تم توقيع العقود فى إطار قيام الشركة بتنمية وتطوير المساحة المخصصة لها من قبل المنطقة الاقتصادية، والبالغة 16 مليون متر مربع، سيتم تنميتها على مراحل متعددة، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها نحو 4 ملايين متر، من المقرر تطويرها خلال الخمس سنوات المقبلة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ننشر 10 معلومات عن عقود التوقيع الحديثة التى تمت أمس، والمشروعات التى ستنفذ بموجب تلك التعاقدات وما توفره من فرص عمل.

1- التعاقدان الموقعان، بمثابة نقطة الانطلاق لتنفيذ توقيع مبدئى تم خلال سبتمبر 2017 بين شركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة البافارية الألمانية "والتى تعد شركة باج للتصنيع إحدى شركاتها".

2- العقد الأول خلال سبتمبر الماضى، تم لإنشاء 5 مصانع على مساحة 40 ألف متر مربع.

3- تضم المصانع المقرر إنشائها صناعات الجرارات والأتوبيسات، وأنظمة الرى ومصنع للأبواب المصفحة، وآخر لإنتاج الأقفال الحديدية.

4- ينفذ بموجب التعاقد الأول الذى تم أمس، مشروع على مساحة 30 ألف متر مربع.

5- تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع نحو 55 مليون يورو، وتنفذه شركة باج بورسعيد للتصنيع "إحدى شركات بافارية الألمانية".

6- متوقع أن يخلق مشروع "التعاقد الأول" فرص عمل جديدة لأكثر من 300 عامل.

7- أما التعاقد الثانى، فيختص بشركة جيردا مصر للتصنيع "وهى شركة نتجت من الشراكة بين شركتى جيردا البولندية وبافارية الألمانية".

8- تنفذ الشركة، المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية مقدرة بــ15 مليون يورو.

9- متوقع لهذا المشروع، توفير فرص عمل جديدة لأكثر من 150 عاملاً.

10- تبدأ أعمال الإنشاءات للمشروعات المذكورة "5 مصانع متنوعة التخصص" خلال نوفمبر المقبل، بعد تسليم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الأرض الجارى تحسين خواص التربة بها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والبالغة مساحتها "40 ألف متر مربع".

يذكر أن شركة جيردا مصر للتصنيع، تم تأسيسها فى المنطقة الاقتصادية بهدف إنتاج وتسويق الأبواب المصفحة والأقفال ذات التقنيات العالمية فى التصنيع من حيث الخامة المستخدمة التى تتميز بشدة الصلابة وعدم التأثر بعامل الزمن، أما شركة باج بورسعيد للتصنيع، تم تأسيسها بهدف إنتاج وتسويق أنظمة الرى بأحدث التقنيات الحديثة التى توفر فى مياه الرى وتقلل من تكلفة إنتاج شبكات الرى الزراعى.