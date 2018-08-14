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خالد صلاح
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وزير يمنى يدعو المنظمات الدولية لدعم جهود حكومته فى المجال الإنسانى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:04 م
وزير يمنى يدعو المنظمات الدولية لدعم جهود حكومته فى المجال الإنسانى الدمار فى اليمن
أ ش أ
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دعا عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن، اليوم الثلاثاء،، المنظمات الدولية للاضطلاع بدورها الإنسانى فى دعم جهود الحكومة للتخفيف من معاناة المجتمع اليمنى.

وناقش فتح - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية خلال اجتماع موسع مع ممثلى المنظمات الدولية - خطة الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية الإغاثية والمرتبطة بمشاريع تعزز الاستقرار فى المحافظات بصورة عامة والمحافظات المحررة كمرحلة أولى.
كما ناقش المجتمعون وضع خطة إغاثية متكاملة لمواجهة الأوضاع الطارئة فى الساحل الغربى للتخفيف من معاناة السكان جراء الحرب التى تسببت فيها مليشيا الحوثى الانقلابية.

 

 


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