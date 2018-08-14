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وزير الخارجية يؤكد أن مصر تدعم الجهود المبذولة لخدمة قضايا الشعوب الإسلامية.

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:29 م
وزير الخارجية يؤكد أن مصر تدعم الجهود المبذولة لخدمة قضايا الشعوب الإسلامية. وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى أمين عام التعاون الإسلامى
كتب : أحمد جمعة
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استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية أكد في مستهل اللقاء أهمية الدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المنبر الأساسي للعمل الإسلامي المشترك، وحرص مصر على دعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل بها من أجل خدمة قضايا الأمة والشعوب الإسلامية.

وذكر أبو زيد أن وزير الخارجية أعرب عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأمين العام  لما يقدمه من أفكار ومبادرات بناءة من أجل دفع العمل داخل منظمة التعاون والارتقاء بمستوى الأداء، منوها إلى أهمية مواجهة أية محاولة لتوظيف المنظمة وأجهزته المختلفة لتحقيق مصالح ذاتية لا تتسق بالضرورة مع أهدافها ومقاصدها العليا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول مختلف المستجدات الإقليمية وكيفية التعاطي مع الأزمات التي تشهدها العديد من الدول الإسلامية والتي تمتد تداعياتها لتؤثر على المنطقة برمتها، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية لمختلف هذه الأزمات من أجل تعزيز أمن واستقرار العالم الإسلامي.

كما تطرق شكرى إلي استضافة مصر للمؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 14- 16 أكتوبر 2018، مشيراً إلى تطلعه لأن تُسهم مخرجات المؤتمر في دعم قدرات الدول الأعضاء إزاء قضية إدارة موارد المياه العابرة للحدود.

وأكد وزير الخارجية أيضا أهمية مد جسور التعاون والتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي وبين الأزهر الشريف ومرصده لمكافحة الإرهاب والتطرف، بما يساعد على نصرة قضايا العالم الإسلامى ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

ومن جانبه، استعرض أمين عام المنظمة المبادرات والمشروعات التى تنخرط فيها المنظمة في التوقيت الحالى لتفعيل ودعم التعاون بين الدول الإسلامية في المجالات المختلفة، مقدماً الشكر لمصر ودورها المشهود في دعم أنشطة منظمة التعاون الإسلامى وتعزيز دورها.

وأعرب وزير الخارجية من جانبه عن تقدير مصر للجهود التي تبذلها الأمانة العامة من أجل متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بأكبر قدر من الحيادية، منوها إلى حرص مصر على التشاور والتنسيق الدائم مع الأمين العام وتقديم يد العون والمساعدة له في أداء مهام منصبه بما يصب في النهاية في صالح المنظمة.


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