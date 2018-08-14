الرئيسية أخبار عالمية وزير إسرائيلى يؤكد أن بلاده ستفتح معبر كرم سالم الأربعاء إذا استمر الهدوء الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:14 م معبر كرم أبو سالم أ ف ب إضافة تعليق قال وزير إسرائيلى إن بلاده ستفتح معبر كرم سالم للبضائع الأربعاء اذا استمر الهدوء طوال الليل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. برلمانى فلسطينى: غزة تخسر 30 مليون دولار نتيجة إغلاق معبر كرم ابو سالم اسرائيل تعيد فتح معبر كرم ابو سالم للبضائع مع قطاع غزة بشكل جزئي صور.. ليبرمان: إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم إذا استمر الهدوء إسرائيل معبر كرم أبو سالم وزير غزة أخبار العرب أخبار العرب الآن القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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