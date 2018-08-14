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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:56 م
خالد صلاح
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نيو الصينية للسيارات الكهربائية تقدم طلب اكتتاب بـ 1,8 مليار دولار بنيويورك

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:29 م
نيو الصينية للسيارات الكهربائية تقدم طلب اكتتاب بـ 1,8 مليار دولار بنيويورك سيارة كهربائية - أرشيفية
أ ف ب
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قدمت شركة "نيو" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية (ان اي او) طلبا للاكتتاب العام بقيمة 1.8 مليار دولار في بورصة نيويورك في وقت تسعى فيه هذه الشركة إلى منافسة مثيلتها الأميركية "تيسلا".

والشركة واحدة من عشرات مصنعي السيارات الجدد في الصين حيث يدفع اصحاب القرار في بكين باتجاه مستقبل كهربائي بالكامل لأكبر سوق للسيارات فى العالم.

وتسيطر شركات عمالقة السيارات الأميركية واليابانية والأوروبية على مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود في الصين، لكن الشركات المحلية باتت رائدة عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية.

وفي الوقت الذي يجري فيه رئيس شركة تيسلا ألون موسك محادثات مع صندوق الثروة السيادية السعودي ومستثمرين آخرين لتصبح شركته خاصة، قدمت "ان اي او" أوراقها للجنة الأوراق المالية فى البورصة الأميركية الإثنين، لكن شركة السيارات الصينية الصاعدة تواجه طريقا طويلا أمام اقتراح تعويمها الذي يصل إلى 1.8 مليار دولار في بورصة نيويورك.

وكانت الشركة طرحت اولى سياراتها الكهربائية الرباعية الدفع وعددها 481 نهاية يوليو، مع حجوزات ودفعات إضافية لانتاج 17 ألفا، وتلقى "نيو" الدعم من شركة "تنسنت" العملاقة للتكنولوجيا والعديد من شركات مختصة بأسواق المال،  وحققت مبيعات بقيمة 7 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام لكنها تكبدت خسائر بلغت أكثر من 500 مليون دولار.

وفي العام الماضي، نمت سوق السيارات الكهربائية بنسبة 53 % لتبلغ 780 الفا، لكن المركبات التى تسير بالطاقة الجديدة تشكل 2.7 في المئة فقط من إجمالى مبيع مبيعات السيارات في الصين.

 


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