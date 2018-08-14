نيابة حلوان تحبس مسجل خطر سرق سيارة موظف بالمعاش

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة موظف بالمعاش بمنطقة عرب غنيم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، الحالة الأمنية بشارع كورنيش النيل، حيث اشتبهوا فى السيارة رقم أ رد 574 ماركة إيسوزو، وباستيقافها وفحص قائدها، تبين أنه "س.ا" 52 سنة مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 9888 فئة "ج" المعادى، والسابق اتهامه فى 29 قضيه آخرهم سرقة وسائل نقل ولا يحمل تراخيص، وعثر بحوزته على 8 مفاتيح سيارات.

وبمناقشته عن مصدر السيارة، اعترف بسرقتها من منطقة عرب غنيم بحلوان، بأسلوب المفتاح المصطنع، وأمكن التوصل للمجنى عليه وتبين أنه "خالد. إ" 58 سنة بالمعاش، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.