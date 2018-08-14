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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:16 ص
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نيابة حلوان تتحرى عن مسجل خطر سرق سيارة موظف بالمعاش

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:00 ص
نيابة حلوان تتحرى عن مسجل خطر سرق سيارة موظف بالمعاش سرقة سيارة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها مع مسجل خطر، متهم بسرقة سيارة موظف بالمعاش بمنطقة عرب غنيم فى حلوان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، الحالة الأمنية بشارع كورنيش المعصرة، حيث اشتبهوا فى السيارة رقم أ رد 574 ماركة ايسوزو، وباستيقافها وفحص قائدها، تبين انه "س.ا" 52 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة تحت رقم 9888 فئة "ج" المعادى، والسابق اتهامه فى 29 قضيه آخرهم "سرقة وسائل نقل"، ولا يحمل تراخيص، وعثر بحوزته على 8 مفاتيح سيارات.

وبمناقشته عن مصدر السيارة، اعترف بسرقتها من منطقة عرب غنيم بحلوان، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأمكن التوصل للمجنى عليه وتبين أنه "خالد إ أ" 58 سنة، بالمعاش، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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