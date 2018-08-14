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ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقه أثناء المزاح بحدائق القبة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:15 م
ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقه أثناء المزاح بحدائق القبة محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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ادلى المتهم بقتل صديقه اثناء مزاحهما باعترافات تفصيلية امام نيابة حدائق القبة ، حيث اكد عبدالحليم.ع  "20 سنة" ،انه لم يكن يريد قتل المجنى عليه ، مؤكدا انهما يعملان معا ، ومعتادان على "الهزار والمزح " .

 

واضاف المتهم في تحقيقات النيابة انه يوم الواقعة ، جلس بصحبة صديقه المجنى عليه يتسامران حول زفاف الأخير المقرر له خلال ايام ، واثناء ذلك اخرج كل منهما سلاح ابيض للاحتفال والهزار، واثناء قيامه بالمزاح معه بالسلاح الابيض تطاول منه فجرحه ، فتحول المزاح الى مشاجرة ، ودون قصد منه طعن صديقه طعنة نافذة اسقطته قتيلا، وامرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنها لذكر فى العقد الرابع من العمر، توفى نتيجة إصابته بجرح طعنى بالبطن.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة أحد أبناء المنطقة، متوفى نتيجة إصابته بسلاح أبيض، ملقى فى أحد الشوارع.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه، فى وصلة مزاح، تحولت إلى مشاجرة، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق معه.

 

 

 


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