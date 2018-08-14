موسكو: نلتزم بشكل كامل بمعاهدتى السماوات المفتوحة وتدمير الأسلحة الكيماوية

موسكو (أ ش أ)

قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى لشؤون الدفاع يفجينى سيريبرينيكوف، إن بلاده تلتزم بشكل كامل بمعاهدتى (السماوات المفتوحة) و(تدمير الأسلحة الكيماوية).

وأضاف سيريبرينيكوف فى تصرح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن مزاعم الولايات المتحدة بعدم ذلك "لا أساس لها من الصحة" على الإطلاق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع، أمس الاثنين، على قانون (تفويض الدفاع الوطنى 2019) والذى ينص على عدم التزام الولايات المتحدة بأى تمويل لتنفيذ معاهدة السماوات المفتوحة إلى أن يتم فرض العقوبات على روسيا بسبب انتهاكاتها السابقة.

يُذكر أن (السماوات المفتوحة) قد تم توقيعها فى عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ 2002، إذ أصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة فى أوروبا فى فترة ما بعد الحرب الباردة.