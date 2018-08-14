video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: نلتزم بشكل كامل بمعاهدتى السماوات المفتوحة وتدمير الأسلحة الكيماوية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:23 ص
موسكو: نلتزم بشكل كامل بمعاهدتى السماوات المفتوحة وتدمير الأسلحة الكيماوية بوتين
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى لشؤون الدفاع يفجينى سيريبرينيكوف، إن بلاده تلتزم بشكل كامل بمعاهدتى (السماوات المفتوحة) و(تدمير الأسلحة الكيماوية).

وأضاف سيريبرينيكوف فى تصرح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن مزاعم الولايات المتحدة بعدم ذلك "لا أساس لها من الصحة" على الإطلاق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع، أمس الاثنين، على قانون (تفويض الدفاع الوطنى 2019) والذى ينص على عدم التزام الولايات المتحدة بأى تمويل لتنفيذ معاهدة السماوات المفتوحة إلى أن يتم فرض العقوبات على روسيا بسبب انتهاكاتها السابقة.

يُذكر أن (السماوات المفتوحة) قد تم توقيعها فى عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ 2002، إذ أصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة فى أوروبا فى فترة ما بعد الحرب الباردة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا ترفض محاولات التشكيك فى التزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية

بوتين

روسيا

معاهده السماوات المفتوحه

الاسلحه الكيماويه




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة