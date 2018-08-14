موجز الساعة 6.. الداخلية تضبط 13 قياديا إخوانيا هاربا قبل تنفيذ عمليات تخريبية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها ضبط 13 قياديا إخوانيا هاربا قبل تنفيذ عمليات تخريبية ضد مؤسسات الدولة، وإعلان الحكومة عودة الجماهير للمدرجات أول سبتمبر المقبل، وتحديد وزارة القوى العاملة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بـ 3 أيام بأجر كامل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة استباقية قوية لعناصر الجماعة الإرهابية حيث تمكنت من ضبط 13 من قيادات وعناصر الإخوان الهاربة بمحافظتى سوهاج والبحيرة .

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

كشف سقوط الخلية الإرهابية التي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها منذ قليل بالبحيرة، عن أحدث خطط العناصر الإرهابية لعقد اجتماعتهم بهدف التخطيط لعملياتهم الإجرامية فى سيارات "ميكروباص" لتضليل الشرطة، وذلك بعد نجاح الضربات الاستباقية التى استهدفت أوكارهم داخل الشقق المفروشة.

تزامنا مع استعداد الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ينشر "اليوم السابع" لحجاج بيت الله الحرام توقعات حالة الطقس والحالة المناخية بمكة المكرمة والمدينة خلال موسم الحج فى نقاط مبسطة كما يلى:

أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا تليفونيًا بوالدة وائل سعد تواضروس (الراهب إشعياء المقارى سابقًا) حيث اطمأن عليها وأكد لها على حرصه واهتمامه بكل أحوالها.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه لن يتم رفع أسعار دخول حدائق الحيوان بالقاهرة والجيزة والمحافظات والتى تشمل 7 حدائق إقليمية، وحديقة حيوان الجيزة، والأسماك، خلال الأعياد والعطلات الرسمية والمناسبات القومية، وهى 5 جنيهات قيمة تذكرة الدخول الحالية، خلال عيد الأضحى الحالى.

لا تدخر وزارة الصحة جهدا فى توفير نواقص الأدوية للمرضى خاصة الأدوية الحيوية المتعلقة بأمراض السكر والضغط والقلب، مما يدفعها إلى تعزيز مخزونها الإستراتيجى باستمرار فى الأسواق حرصا على توفير احتياجات المرضى وتأكيدا لحقهم دستوريا فى العلاج.

في إطار جني ثمار نتائج المنتدى الأول للمصريين بالخارج الذى عقدته وزارة الهجرة مؤخرا، وشهد طرح المصريين بالخارج لأزمة المنقولات التي تواجههم حين عودتهم لأرض الوطن، فقد تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، في هذا الشأن، وتم الاتفاق على إعلان تفاصيل المنقولات المسموح بنقلها بالمجان دون جمارك للمصريين بالخارج ومرفق بياناتها.

استعدادا لعيد الأضحى المبارك وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف طرح المنتجات خاصة اللحوم الطازجة والمجمدة، وكذلك الدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا للعيد كما تم تأمين احتياجات المحافظات خاصة الحدودية والمناطق النائية بمختلف السلع وصرفها للمواطنين سواء من خلال البطاقات التموينية أو من فروع الشركات التابعة.

على الرغم من مرور خمس سنوات على ذكرى فض اعتصام رابعة والنهضة المسلحين، عاش فيها المصريون أحداث انتصارات غيرت الوجه القبيح الذى تركته الجماعة الإرهابية نتيجة حكم أسود استمر عامًا واحدًا فقط، إلا أن هناك أُناسا حياتهم توقفت عند هذا الحدث بعد أن ضحى أولادهم بأرواحهم فداء للوطن.

أمر النائب العام، بحبس 6 من العناصر الإرهابية 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية"خلية كنيسة مسطرد".

انتهت محافظة القاهرة من تخصيص 453 ساحة صلاة لأداء صلاة عيد الأضحى، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، مع تخصيص خطيبين "خطيب أساسى وخطيب احتياطى.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 860.489 مليار جنيه.

انهار جسر موراندى بالقرب من مدينة جنوة الإيطالية، والذى يمر فوق منطقة مكتظة بالسكان، وأدى إلى مقتل 11 شخصًا على الأقل، وذلك بعد سقوط 20 سيارة من على الجسر، فضلا عن أن خدمة القطارات تعطلت، كما نشرت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية صورا للمأساة التى تمر بها إيطاليا بعد انهياره.

كشفت تقارير اقتصادية تركية، عن كارثة مرتقبة قد تهدد حياة آلاف المرضى الأتراك بسبب نقص الأدوية قريبا، فى حال استمرار مسلسل هبوط العملة المحلية "الليرة" أمام الدولار الأمريكى بسبب السياسات الفاشلة للديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA اليوم على Annovera (حلقة مهبلية) عبارة عن وسيلة مانعة للحمل هرمونية للنساء، وهي أول موانع حمل عصبية مهبلية يمكن استخدامها لمدة عام كامل.

بملامح هادئة وغمضة عين، ظهرت الفنان حلا شيحة فى أحدث صورة لها، بعد قرار خلع الحجاب وعودتها إلى التمثيل مرة أخرى، وهو القرار الذى أثار حالة من الجدل، وأثارت الصورة الجديدة لحلا شيحة إعجاب متابعيها، الذين أكدوا مساندتها كفنانة أمام هجوم البعض لخلعها الحجاب.

خرجت الفنانة شيرى عادل عن صمتها طوال الساعات الماضية، والتى انتشر فيها خبر انفصالها عن زوجها الداعية الدينى معز مسعود، وتم تداوله بكثافة فى وسائل الإعلام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقامت شيرى بنشر صورة تجمعها بزوجها معز مسعود لتنفى كل الشائعات التى طالتهما فى الساعات الماضية.

تعددت الأسباب وراء فشل الأهلى فى فك طلاسم النجمة اللبنانى، خلال التعادل السلبى بين الفريقين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، وبذلك يكفى بطل لبنان الفوز بأى نتيجة على ملعبه بمباراة الإياب لضمان التأهل لدور الـ16.

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادى مارسيليا الفرنسى يدرس تقديم عرض رسمى لنظيره أرسنال الإنجليزى من أجل التعاقد مع اللاعب المصرى محمد الننى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل الكاميرونى زامبو أنجوسيا إلى فولهام الإنجليزى.