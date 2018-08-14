موجز أخبار الساعة 1 .. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان القوى العاملة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

أكد مجدى شلبى رئيس بعثة الحج السياحى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أنه لا توجد حتى الآن أى مخالفات من قبل شركات السياحة فيما يتعلق بقرارات اللجنة بأماكن إقامة الحجاج فى المدينة المنورة.

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط 30 قضية فى إطار الحملات الأمنية، بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية.

قالت صحيفة بيرجون التركية، إن مصانع النسيج فى مدينة غازى عنتاب جنوب تركيا تسرح العمال بشكل جماعى أو تجبرهم إجباريًا على إجازات بدون أجر، فضلا عن إقدام بعض المصانع على إغلاق بعض أقسامها.

أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أنها بدأت فى إعداد أول تشريع لمواجهة أزمة انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى مصر بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده وحيثياته حتى يستوعب هذة المأساة الاجتماعية المعاصرة ، لافتة إلى أنها سنتنتهى منه خلال الأيام المقبلة، وستقدمه فى أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد.

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط موظفين بحى شمال الجيزة لتقاضيهما رشوة مالية نظير التغاضى عن تحرير محاضر مخالفات بناء لإحدى العقارات الكائنة بقسم شرطة إمبابة.

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 118 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة الدولى لنقل 13 ألف و215 راكبا مصريا وأجنبيا إلى وجهاتهم.

بمناسة الذكرى الخامسة لأحداث فض اعتصام رابعة، يرصد "اليوم السابع" تفاصيل أبرز جرائم الإخوان التى نفذتها عناصر التنظيم فى محاولة لإشعال حرب أهلية فى مصر منذ بداية اعتصامهم وإشاعة الفوضى فى البلاد فى أكثر من مكان.