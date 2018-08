من التليفزيون للبيت الأبيض.. حكاية مستشارة الرئيس الأمريكى السابقة.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

استطاعت أوماروزا نيومان المستشارة السابقة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إثارة الجدل داخل الرأى العام الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، بداية من إعلانها عن كتاب جديد يحمل اسم "المعتوه" الذى تتحدث فيه عن الرئيس الأمريكى وتهاجمه بكل قوة على خلفية تواجدها معاه فى البيت الأبيض، فضلا عن التصريحات التى كشفت فيها عن مكالمة مسربة مع الرئيس الأمريكى يتحدث معها حول خروجها من البيت الأبيض، وأنه لا يعلم هذا القرار ومندهش منه، فضلا عن نشرها تسجيلا صوتيا سجلته فى عام 2017 من البيت الأبيض، عندما فصلها رئيس موظفى البيت الأبيض جون كيلى، وفى التسجيل قال كيلى، إنه كانت هناك قضايا مهمة تتعلق بالنزاهة جعلته يطردها.



ولدت أوماروزا يوم 5 فبراير 1974 داخل ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، وشاركت مع الرئيس الأمريكى فى تقديم أحد برامج تليفزيون الواقع، بالإضافة إلى أنها شاركت فى العديد من برامج المسابقات الأمريكية، وتولت بعد ذلك مديرة للتواصل الأفريقي الأمريكي لحملة دونالد ترامب الرئاسية، وعقب إعلان فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تولت أوماروزا مديرة للاتصال لقضايا الأمريكيين من أصول أفريقية.

ومن أشهر البرامج التى قدمتها أوماروزا قبل انتقالها إلى البيت الأبيض، Celebrity Big Brother والمتدرب وThe Ultimate Merger بالاشتراك مع الرئيس الأمريكى، وThe Surreal Life، وBattle of the Network، و the great debate.

ولا يعد كتاب "المعتوه" هو الأول لـ أوماروزا، حيث لديها العديد من الكتب الأخرى، مثل the bitch switch: knowing how to turn it on and of، وArt My Way: Momarosa's Guide to Living a Vibrant .



وفى عام 2017 أعلن البيت الأبيض فصل أوماروزا من منصبها كمديرة للاتصال لقضايا الأمريكيين من أصول أفريقية لأنها تسببت في مضايقات لزملائها، وحتى أعلنت عن كتابها الجديد الذى تكشف فيه الكثير من الحقائق عن البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وفى رده على أعلنت عنه أوماروزا، وصفها بـ "الكلبة"، موضحا أنه لم يكن لها مصداقية مع وسائل الإعلام، ولم تكن ترغب فى إجراء مقابلات عندما عملت فى البيت الأبيض، والآن بعد أن قالت أمور سيئة عنى، سوف يتحدثون إليها.. أخبار مزيفة!".

