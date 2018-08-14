مكتبة مصر العامة بالمنيا تستضيف فعاليات يوم "مصرى-اندونيسى"

فريق المحافظات

تستعد مكتبة مصر العامة بالمنيا، لاستضافة ملتقى اليوم الثقافى " المصرى ـ الاندونيسى" ، والذى يتم عقده خلال الشهر الجاري ، تحت رعاية وبحضور عصام البديوى محافظ المنيا، وحلمى فوزي سفير دولة اندونيسيا بالقاهرة والسفيررضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة .

وقالت الدكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، إن الهدف من الملتقى تبادل الثقافات بين مصر واندونيسيا في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الاندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأضافت أن برنامج الاحتفال باليوم المصري الاندونيسي يتضمن عدداً من الفقرات الفنية المصرية والاندونيسية ومعرضاً للمشغولات اليدوية المصرية الاندونيسية، وفلكلور شعبي بالإضافة إلى عرض لفرص الاستثمار بين البلدين.

واستقبلت مكتبة مصر أمس سبحان جيلاني أحمد بقطاع التعليم والثقافة بسفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة وحيودي سارجو عبد الرحيم بمكتب المستشار التربوي والثقافي بسفارة جمهورية أندونيسيا بالقاهرة ، وذلك لمناقشة أعمال تنسيق وتحضير ملتقى اليوم المصري الأندونيسى.