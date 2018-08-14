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معهد ناصر يجرى 1200 جراحة عاجله لمرضى قوائم الانتظار فى 9 تخصصات طبية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:35 ص
معهد ناصر يجرى 1200 جراحة عاجله لمرضى قوائم الانتظار فى 9 تخصصات طبية الدكتور أيمن خلاف القائم باعمال مدير معهد ناصر
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور أيمن خلاف القائم بأعمال مدير معهد ناصر التابع لأمانه المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، أن المعهد أنهى جراحات ضمن قوائم الانتظار لأكثر من 1200 حالة حتى الآن ومازال يستكمل باقى الحالات ليتم إنهائها وفق التكليفات التى حددها رئيس الجمهورية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

 

وقال الدكتور أيمن خلالف القائم بأعمال مدير معهد ناصر، لـ"اليوم السابع"، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توفر كافة الإمكانات من أجهزة ومستلزمات طبية لإنهاء الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة للمرضى ضمن قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه يوجد ربط على مدار الساعة بغرفة عمليات قوائم الانتظارلاستقبال الحالات أو تحويلها من وإلى المستشفى.

 

وتابع القائم بأعمال مدير معهد ناصر، أنه تم إنهاء قوائم الإنتظار الخاصة بجراحات الرمد وزرع الكلى والقرنية والقوقعة والقسطرة القلبية ومازال لدينا بعض العمليات مثل القلب المفتوح والمخ والأعصاب والمفاصل، مضيفا أن المعهد بة أكثر من 15 تخصص كبير وهام لعلاج المرضى مثل الأشعة التداخلية وزرع الكلى والكبد والنخاع .

 

وأوضخ الدكتور أيمن خلاف القائم بأعمال مدير معهد ناصر أن المعهد يعمل على مدار 24 ساعة، وأصبح لدينا نظام إلكترونى لتسجيل الحالات المرضية المتعلقة بقوائم الانتظار لإجرائها أول بأول، مضيفا أن الأجهزة يتم صيانتها بشكل دورى وما ينقص من أى إمكانات توفرة الوزارة بشكل سريع.

 


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الصحة

معهد ناصر

قوائم الإنتظار




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