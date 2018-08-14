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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:30 ص
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معارض أوغندى يتهم الشرطة بقتل سائقه بالرصاص

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:00 ص
معارض أوغندى يتهم الشرطة بقتل سائقه بالرصاص الشرطة الأوغندية
كمبالا (رويترز)
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قال معارض أوغندى إن الشرطة أطلقت النار على سيارته وقتلت سائقه اليوم الاثنين أثناء تنظيمه حملة لانتخابات برلمانية فرعية فى شمال غرب البلاد.

وأضاف روبرت كياجولانى، الذى كان موسيقيا قبل أن يتحول إلى سياسى معارض مستقل، أن الحادث وقع أثناء قيامه بجولة لجذب أصوات الناخبين لمرشحه المفضل.

وقال كياجولانيي، المعروف باسم بوبى واين، على تويتر "الشرطة أطلقت النار على سائقى وكانت تعتقد أنها تطلق النار على". ونشر مع التغريدة صورة لرجل ملابسه ملطخة بالدماء على مقعد قائد السيارة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق حتى الآن من صحة محتوى هذه الصورة أو الملابسات التى التقطت فيها.

ولم يعلق إميريان كاييما المتحدث باسم الشرطة على زعم أن الشرطة قتلت السائق وقال إن السلطات لا تزال تجمع تفاصيل بشأن الحادث.

وقال "الشرطة تتعامل حاليا مع وضع مضطرب فى هذه المنطقة. لا نزال نجمع تفاصيل عما حدث وسنعلمكم بها عندما نحصل عليها".

وقال السياسى المعارض أيضا إن الشرطة والجيش طوقا فندقه فى منطقة أروا الواقعة على بعد نحو 350 كيلومترا من العاصمة كمبالا.

وانضم كياجولانيى إلى البرلمان العام الماضى.

 


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