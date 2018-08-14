مصر للطيران تختتم غدا الأربعاء رحلات سفر 60 ألف حاج للأراضى المقدسة

تختتم غدا الأربعاء شركة مصر للطيران، رحلات جسرها الجوى لسفر ما يقرب من 60 ألف حاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، لنقل حجاج القرعة والتضامن والحج السياحى ورحلات العمل وبعثات دولتى باماكو بدولة مالى وفلسطين.

وكان الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اكد أن الشركة سيرت منذ انطلاق موسم الحج، 296 رحلة جوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلى جدة والمدينة المنورة، وذلك بواقع 140 رحلة جوية إلى المدينة المنورة و156 رحلة جوية إلى جدة نقلت خلالها 55 ألفا و300 حاجًا من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والترانزيت بالإضافة إلى رحلات العمل.