مصرع عامل أثناء سرقته أسياخ حديد من منزل مهجور بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى عامل مصرعه، إثر إنهيار منزل مهجور أثناء سرقته أسياخ حديدية بمنطقة أبو الريش التابعة لقسم شرطة دمنهور محافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور، بوصول "رضا .ك.ح" 23 سنة عامل ومقيم أبو الريش بدائرة القسم "جثة هامدة"، إثر إصابتة بكسر فى الجمجمة ونزيف بالأذنين وجروح باليدين.

وبسؤال شقيقه "حسنى" 24 سنة عامل، قرر أنه حال قيام شقيقه بسرقة بعض أسياخ الحديد القديمة من أحد المبانى المهجورة بذات المنطقة إنهار عليه أحد جدران المبنى، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائياً، وبسؤال شاهد الواقعة "أشرف.أ.ح" 21 سنة ميكانيكى، قرر بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد التقرير وجود الإصابات المشار إليها ولاتوجد شبهه جنائية، حيث تحرر المحضر اللازم.