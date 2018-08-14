مصرع طالب وطفل فى حادثى تصادم بالمنوفية

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق قويسنا المنطقة الصناعية أمام قرية شرانيس دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم "م ن س 7823 نقل" بمقطورة 3058 قيادة "ع .ر. ع" 54 سنة سائق وأتوبيس خاص قليوبية قيادة "م .ك. ع" 26 سنة سائق والدراجة النارية رقم "321309 منوفية" قيادة "ح .ع. ع" 20 سنة طالب، ووقع الحادث حال تخطى قائد الدراجة النارية للسيارة الأولى اصطدم بالمرآة اليسرى لها واختلت أداة القيادة بيده وسقط أسفل إطارات السيارة الثانية القادمة بالمواجهة.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى قويسنا المركز، وحدثت تلفيات بالمركبات وتم التحفظ عليهم، وبسؤال كلا من قائدا السيارتين ووالد المتوفى51 سنة حداد قرروا بمضمون ما جاء، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة نزيف داخلى بالمخ، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 19207 جنح مركز قويسنا لسنة 2018.