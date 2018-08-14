مصرع طالبين غرقا بترعة البتانونية فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقى طالبان مصرعهما غرقا بترعة البتانونية بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد غرق شخصان بترعة البتانونية دائرة المركز ووفاتهما.

وبالانتقال والفحص تبين انتشال جثة كلا من "ا .ر. ا. ش" 12 سنة طالب، و "ا .ا. ع" 12 سنة طالب وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بهما.

وبسؤال كل من والدة الأول "س .ح. " 37 سنة ربة منزل، ووالدة الثانى "ع .ا. ا " 30 سنة ممرضة، قررا بأنه أثناء قيام المتوفيان بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار وتوفيا غرفا ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4627 إدارى مركز تلا لسنة 2018 وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثتين.