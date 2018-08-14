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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:59 م
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:34 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة انقلاب سيارة - ارشيفيه
البحر الأحمر - عماد عرفة
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لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 4 آخرين جراء إنقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة- غارب وتحديدا بمنطقة جبل الزيت، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة جبل الزيت بطريق غارب الغردقة. 
 
وعلي الفور انتقلت سياراة الإسعاف المتمركزة بمنطقة جبل الزيت لموقع الحادث وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم لمستشفي الغردقة العام لتلقيهم العلاج وحرر المحضر اللازم. 
 
 

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