مصانع الغزل والنسيج التركية تسرح العمال بشكل جماعى بسبب انهيار الليرة

كتب : أحمد جمعة

قالت صحيفة بيرجون التركية، إن مصانع النسيج فى مدينة غازى عنتاب جنوب تركيا تسرح العمال بشكل جماعى أو تجبرهم إجباريًا على إجازات بدون أجر، فضلا عن إقدام بعض المصانع على إغلاق بعض أقسامها.

يأتى ذلك فى حين تواصل الليرة التركية تراجعها أمام العملات الأجنبية بسبب التوترات بين تركيا والولايات المتحدة، وبلغ سعر الدولار 6.40 ليرة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الديون الخارجية لتركيا 453 مليار دولار.

وأكد بيان صادر عن ممثلية نقابة النساجين فى منطقة تشوكوروفا – نقلته صحيفة زمان التركية - فصل المئات من العمل حتى الآن بمدينة غازى عنتاب، مضيفا: "يبدو أن تركيا ستشهد المزيد من التسريح الجماعى للعمال عقب عيد الأضحى المبارك".