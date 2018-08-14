مساعد وزير الداخلية: طلبت من أسر الشهداء المتوجهين للحج الدعاء لمصر ولذويهم

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات طلبت من أسر شهداء الشرطة المسافرين للحج بالدعوة لذويهم ولمصر ورجال الشرطة.

واضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات لـ "اليوم السابع" على هامش جولته بمطار القاهرة لوداع ضيوف الرحمن ان وزير الداخلية وجه برعاية اسر الشهداء.

وحرص مساعد وزير الداخلية على وداع أسر شهداء الشرطة بمطار القاهرة الدولى، قبل مغادرتهم البلاد متوجهين للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأعرب أسر الشهداء عن خالص تقديرهم للواء محمود توفيق وزير الداخلية لاهتمامه بأسر الشهداء، وقدموا الشكر لمساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات وضباط القطاع بسبب حسن تواصلهم المستمر معهم على مدار العام.

ورافق أسر الشهداء عدداً من ضباط وزارة الداخلية بالعلاقات الإنسانية بالوزارة، وذلك لتقديم المساعدات اللازمة لهم طوال فترة الرحلة المقدسة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم كافة التسهيلات لأسر الشهداء الأبرار الذين سقطوا وهم يدافعون عن الوطن وشعب مصر العظيم.