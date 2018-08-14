مدير أمن دمياط يقود حملة للتأكد من تشغيل عداد سيارات التاكسى

دمياط - عبده عبد الباري

قاد اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط حملة مرورية مفاجئة بعدة ميادين بالمحافظة استهدفت سيارات التاكسى العداد والسيارات المخالفة لقانون المرور وقام بالتأكد من تشغيل سيارات الأجرة للعداد والألتزام بتعريفة الركوب المقررة.

وطالب مدير أمن دمياط السائقين ووجههم بحسن معاملة المواطنين وعدم التعدى على حقوقهم وأكد أنه لن يسمح لأحد بأستغلال المواطنين ، وأنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين بمنتهى الحزم.

وأضاف مجاهد أن وزارة الداخلية تسعى من خلال سياستها إلى رفع المعاناة عن المواطنين وأحترام حقوقهم و حمايتهم من الاستغلال ولن يتم هذا الا باحترام القانون وتطبيقه بحزم على المخالفين.



كما قام مدير أمن دمياط بجولة تفقدية مفاجئة تفقد خلالها الخدمات الأمنية المعينة على تأمين المنشات الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ووجه سيادته القوات القائمين على عملية التأمين بأهمية اليقظة والجاهزية بإستمرار ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن الشرعية والقانون.

كما قام بتوجيه عدد من الحملات الانضباطية بالمدينة أشتركت فى الحملات كافة اجهزة المديرية والتى أستهدفت عدة مناطق "ميدان الساعة – سوق السمك – السنانية – ميدان الشيهابية" وذلك لازالة كافة الاشغالات وضبط كافة القضايا والمخالفات.

وحققت الحملات غاياتها فى تحقيق التواجد الأمنى وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وجارى إستمرار بذل المزيد من الجهد فى هذا الشأن.