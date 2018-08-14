مدعون أمريكيون ينتهون من تقديم المرافعات والأدلة فى محاكمة مساعد سابق لترامب

(رويترز)

انتهى مدعون أمريكيون أمس الاثنين، من تقديم المرافعات والأدلة فى قضيتهم ضد بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب بعد 10 أيام استمعت فيها المحكمة لشهادات تفصل كيف تحايل مانافورت على الضرائب فيما يتعلق بدخل قيمته ما لا يقل عن 16 مليون دولار وكذب على بنوك للحفاظ على نمط حياة مترف بعد انتهاء عمله مع ساسة مؤيدين للكرملين فى أوكرانيا.

ورسم أكثر من 24 شاهدا صورة لمانافورت (69 عاما) كشخص مسرف لا يراعى القانون، وقال شهود إن مانافورت كان يعمل مستشارا سياسيا فى أوكرانيا وخبأ أمواله فى 31 حسابا سريا بالخارج وعمل على خفض الضرائب على هذا الدخل عن طريق تحويله مباشرة إلى بائعين لاقتناص عقارات وسيارات وسجاد فاخر.