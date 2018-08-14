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محمد رمضان يتبرع بأجهزة طبية لمستشفى كفر الزيات بالغربية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:58 م
محمد رمضان يتبرع بأجهزة طبية لمستشفى كفر الزيات بالغربية شقيق الفنان محمد رمضان فى مستشفى كفر الزيات
الغربية - مصطفى عادل
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سلم محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان، تبع شقيقه لمستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الفربية بعدد من الأجهزة الطبية، وذلك لدعم المستشفى لتقديم خدمة طبيه لأبناء قرى ومركز كفر الزيات.

 

واستقبل الدكتور أيمن الملاح مدير المستشفى محمود شقيق الفنان محمد رمضان، وقام بتسلم وحدتى غسيل كلوى ووحدتى تنفس صناعى للأطفال.

 

ووعد شقيق الفنان بتسليم المستشفى وحدة تنفس صناعى للأطفال تردد عالى لمرضى الرئة ووحدة مجفف أشعة ووحدة طبع أشعة.

 

وقدم مدير المستشفى الشكر للفنان الشاب وشقيقه على ما يقدماه لدعم المنظومه الصحية بالمستشفى.

 

 

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