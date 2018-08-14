video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة بلجيكية تقضى بسجن رجل عامان لتخطيطه استهداف مسجد فى لييج

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:39 م
محكمة بلجيكية تقضى بسجن رجل عامان لتخطيطه استهداف مسجد فى لييج شرطه بلجيكا
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

حكمت محكمة لييج الجنائية اليوم الثلاثاء على رجل فى الخمسينات من عمره بالسجن لمدة عامين بعدما صنع قنابل يدوية بهدف تفجير مسجد.

ووفقا ًلقناة بلجيك 24 البلجيكية، قالت رفيقته وهى فى المستشفى أن المتهم المقيم بلييج قام بصنع قنابل لارتكاب أعمال تفجير مسجد.

وانتقلت الشرطة إلى منزل الرجل، حيث عثر الضباط عند التفتيش فى 15 مارس 2018 على آلات محلية لصنع قنابل يدوية بما فى ذلك جهاز يحتوى على متفجرات وأشياء معدنية كان يريد استخدامها لمهاجمة أحد المساجد.

وكان للمتهم سجل جنائى لتمسكه بأفكار متطرفة، لكنه ارتكب هذه الحقائق بشكل رئيسى تحت تأثير الكحول، وعلى الرغم من خطورة الأفعال المرتكبة فقد اختارت المحكمة فرض عقوبة اختبار لمدة عامين وعلاج إدمانه لشرابه المفرط للكحول، وفى حالة عدم استجابته سيقضى المدعى عليه عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة البلجيكية تعانى من نقص أكثر من 3700 فرد فى مختلف القطاعات

الشرطة البلجيكية: تم تسجيل نحو 12 ألف واقعة اغتصاب فى 2017

الشرطة البلجيكية

استهداف المساجد فى بلجيكا

بلجيكا

الارهاب فى بلجيكا

اخبار العالم




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة