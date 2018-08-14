محكمة بلجيكية تقضى بسجن رجل عامان لتخطيطه استهداف مسجد فى لييج

كتب: أحمد علوى

حكمت محكمة لييج الجنائية اليوم الثلاثاء على رجل فى الخمسينات من عمره بالسجن لمدة عامين بعدما صنع قنابل يدوية بهدف تفجير مسجد.

ووفقا ًلقناة بلجيك 24 البلجيكية، قالت رفيقته وهى فى المستشفى أن المتهم المقيم بلييج قام بصنع قنابل لارتكاب أعمال تفجير مسجد.

وانتقلت الشرطة إلى منزل الرجل، حيث عثر الضباط عند التفتيش فى 15 مارس 2018 على آلات محلية لصنع قنابل يدوية بما فى ذلك جهاز يحتوى على متفجرات وأشياء معدنية كان يريد استخدامها لمهاجمة أحد المساجد.

وكان للمتهم سجل جنائى لتمسكه بأفكار متطرفة، لكنه ارتكب هذه الحقائق بشكل رئيسى تحت تأثير الكحول، وعلى الرغم من خطورة الأفعال المرتكبة فقد اختارت المحكمة فرض عقوبة اختبار لمدة عامين وعلاج إدمانه لشرابه المفرط للكحول، وفى حالة عدم استجابته سيقضى المدعى عليه عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات.