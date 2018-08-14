محكمة أسترالية تحكم بسجن أسقف عام بجريمة التستر على اعتداءات جنسية ضد أطفال

كتب: أحمد علوى

أصدرت محكمة أسترالية اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة عام على الأسقف الأسترالى السابق فيليب ويلسون بتهمة التستر على الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وسيقضى الأسقف مدة العقوبة فى منزله بسبب حالته الصحية، وأمراض القلب التى يعانى منها.

ووفقا لشبكة يورونيوز الإخبارية، فأن محكمة نيوكاسل فى الساحل الشرقى لأستراليا أقرت أن العقوبة ستبدأ اليوم، وسيتمكن ويلسون أن يطلب إفراجا غير مشروطا فى فبراير المقبل.

وأكد يلسون بأنه يخطط للاستئناف ضد حكم إدانته، بقضية تستره على زميله جيمس فليتشر فى سبعينيات القرن الماضى.

وفى مايو الماضى، أدين ويلسون، البالغ من العمر 67 عاما والذى ولد فى أديليد، بعدم البوح للشرطة بانتهاك ارتكبه قس آخر هو جيمس فليتشر وذلك بعد أن أبلغه اثنان من الضحايا بالأمر فى 1976، أحدهما صبى مذبح وكشف له عن الأمر فى حجرة الاعتراف بالكنيسة.

وفى نهاية شهر يوليو أعلن الفاتيكان استقالة رئيس الأساقفة الأسترالى فيليب ويلسون، وهو أبرز رجل دين كاثوليكى فى العالم يدان بالتستر على الاستغلال الجنسى للأطفال فى الكنيسة الكاثوليكية.

وتأتى الاستقالة بعد يومين من إعلان الفاتيكان أن البابا جرد ثيودور مكاريك، كبير الأساقفة السابق فى واشنطن، من منصب الكاردينال وأمره بالعيش فى عزلة.