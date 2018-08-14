video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة أسترالية تحكم بسجن أسقف عام بجريمة التستر على اعتداءات جنسية ضد أطفال

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:34 م
محكمة أسترالية تحكم بسجن أسقف عام بجريمة التستر على اعتداءات جنسية ضد أطفال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

أصدرت محكمة أسترالية اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة عام على الأسقف الأسترالى السابق فيليب ويلسون بتهمة التستر على الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وسيقضى الأسقف مدة العقوبة فى منزله بسبب حالته الصحية، وأمراض القلب التى يعانى منها.

ووفقا لشبكة يورونيوز الإخبارية، فأن محكمة نيوكاسل فى الساحل الشرقى لأستراليا أقرت أن العقوبة ستبدأ اليوم، وسيتمكن ويلسون أن يطلب إفراجا غير مشروطا فى فبراير المقبل.

وأكد يلسون بأنه يخطط للاستئناف ضد حكم إدانته، بقضية تستره على زميله جيمس فليتشر فى سبعينيات القرن الماضى.

وفى مايو الماضى، أدين ويلسون، البالغ من العمر 67 عاما والذى ولد فى أديليد، بعدم البوح للشرطة بانتهاك ارتكبه قس آخر هو جيمس فليتشر وذلك بعد أن أبلغه اثنان من الضحايا بالأمر فى 1976، أحدهما صبى مذبح وكشف له عن الأمر فى حجرة الاعتراف بالكنيسة.

وفى نهاية شهر يوليو أعلن الفاتيكان استقالة رئيس الأساقفة الأسترالى فيليب ويلسون، وهو أبرز رجل دين كاثوليكى فى العالم يدان بالتستر على الاستغلال الجنسى للأطفال فى الكنيسة الكاثوليكية.

وتأتى الاستقالة بعد يومين من إعلان الفاتيكان أن البابا جرد ثيودور مكاريك، كبير الأساقفة السابق فى واشنطن، من منصب الكاردينال وأمره بالعيش فى عزلة. 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفاتيكان: استقالة كبير أساقفة استرالى متهم بالتستر على انتهاكات

الحبس سنة لكبير أساقفة استرالى لتستره على اعتداءات جنسية

اسقف استرالى

استغلال الاطفال

استراليا

محكمة استرالية

اخبار العالم




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة