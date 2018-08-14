محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالقطاعات الخدمية

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالى 2019/2018، بحضوراللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات الخدمية.

وبحث محافظ كفرالشيخ، تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، وتابع تقارير اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام، وعضوية رؤساء المراكز والمدن، ومساعد مدير الأمن، ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، على ان يتم الانتهاء من حل وإنهاء هذه المعوقات، كما سيتم عمل نظافة للترع والمصارف بمشاركة رئيس المدينة مع رئيس جهاز النظافة والعمل معا لإزالة أى معوقات.

شدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفات مع ضم المقاول إلى المحضر كشريك فى التعدي، مؤكداً أن التعدى على الأراضى الزراعية جناية لما يترتب على هذا التعدى من خسائر وإضرار بحق الأجيال القادمة ونسف البقعة الزراعية بالدلتا التى تعد من اخصب الأراضى على مستوى الدولة.

كما شدد " المحافظ " على إزالة الاشغالات والعشوائيات ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمراكز والمدن، ووضع لافتات التعريف بالقرى والتوابع خاضعة للتنسيق الحضارى تتبع النموذج الموحد لهذه اللافتات ومراجعة أغطية بيارات الصرف الصحي.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه يتم دراسة الاستغلال الامثل لمخلفات الرصف القديم واعادة تدوير هذه المخلفات واستخدامها فى أعمال الرصف الجديدة من خلال ماكينة رصف حديثة، لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة فضلاً عن خفض التكاليف.

وقال المحافظ، انه بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمراكز ومدن المحافظة، وتوزيع السلع المدعمة على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وكلف محافظ كفر الشيخ بتكثيف الرقابة على محال السلع الغذائية والاستهلاكية ومتابعة الأسعار وتوافر السلع، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافرها للمواطنين وبخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،ووجه بكثيف الرقابة والمرور على المخابر والتأكيد على توافر رغيف الخبز اللازم لاحتياجات المواطنين، طبقاً للمواصفات المحددة والتواجد المستمر لمفتشى ومباحث التموين حتى لا يستغل أصحاب المخابز الحصص المقررة للمواطنين بطريقة مخالفة.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه شدد على حصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها فى جدول الأعمال الأسبوعى والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى موعدها المقرر، وعمل تقرير أسبوعى بذلك متضمناً موقف التنفيذ، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير و اتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

أمر محافظ كفرالشيخ، جميع الجهات المعنية باستمرار تمشيط فرع نهر النيل بنطاق محافظة كفرالشيخ وذلك لإزالة أى اشكال للتعديات وبخاصة الأقفاص السمكية والحفاظ على نهر النيل_شريان الحياة، وانهدعم مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى كفرالشيخ العسكرى بمليون و 522 ألف جنيه، وذلك لشراء المستلزمات والأدوات الطبية لمرضى الغسيل الكلوى لمدة عام كامل لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى ورعايتهم وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وأضاف نصر، "ان القطاع الصحى شهد تطوراً كبيراً غير مسبوق، حيث تم افتتاح مستشفى كفرالشيخ الجامعى بتكلفة 400 مليون جنيه، وسيتم تطوير مستشفى كفرالشيخ العام لتقديم خدمة طبية نموذجية ضمن 18 مستشفى عام على مستوى الجمهورية، وذلك بالإضافة الى مستشفى سيدى غازى المركزى بتكلفة 300 مليون جنية بالتجهيزات الطبية بها 103 سرير على مساحة 4891م، ومستشفى برج البرلس المركزى تقدم خدمة طبية ثنائية بتكلفة 200 مليون جنية بالتجهيزات الطبية بها 73 سرير على مساحة 7400 م، والتى تم افتتاحهما مؤخراً الى جانب تجهيز مستشفى قلين المركزي، بتكلفة 400 مليون جنية بها 104 سرير على مساحة 14 الف متر مربع،

و أضاف أن مستشفى بلطيم المركزى شهد تطورا ن حيث وصلتت التكلفة الإنشائية 136 مليون جنيه بها 149 سرير على مساحة 5200 متر مربع، للافتتاح قريبا، مع انشاء مستشفى بيلا المركزى بتكلفة 337 مليون جنيه، بها 123 سريرًا على مساحة 4200 متر، وجارى طرح مستشفى الرياض المركزي، وانشاء مستشفى الاطفال التخصصى على مساحة 2500م بتكلفة 450 مليون جنيه، ومدينة كفر الشيخ الطبية على مساحة 65 فدان بشرق مدينة كفرالشيخ، والمرحلة الثانية من مستشفى كفر الشيخ الجامعى، وتشغيل عمليات زراعة الأعضاء

و أضاف أنه تم انشاء وتجهيز مستشفى الطوارئ بكفرالشيخ على مساحة 45000 متر مربع بتكلفة 450 مليون جنيه، وأستكمال مركز كفرالشيخ للأورام بتكلفة 500 مليون جنية شاملة التجهيزات على المساحة 3500 م2، لافتاً ان المرحلة القادمة ستشهد أفتتاح عدد من المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية بالقرى الى جانب الوحدات الصحية الجارى انشاؤها لتقديم الخدمة الطبية المتميزة لأبناء كفرالشيخ.

و قال محافظ كفرالشيخ، اننا نستهدف افتتاح 250 مدرسة خلال 24 شهر لخفض الكثافة وتحسين جودة التعليم، منها افتتاح المدرسة اليابانية بابشان والتجريبية الجديدة بشرق كفرالشيخ وإلغاء الفترة الثانية فى العديد من المدارس.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هناك 125 مدرسة ستدخل الخدمة التعليمية اعتباراً من 1 أكتوبر 2018م بالإضافة الى 125 مدرسة أخرى فى 1 اكتوبر 2019م لتكون نسبة كثافة الفصول فى محافظة كفرالشيخ لا تتعدى الـ 30 طالب، ونسعى جاهدين لتكون محافظة كفرالشيخ أولى المحافظات فى نزول الكثافة الطلابية فى جميع المراحل التعليمية المختلفة سواء ابتدائى أو إعدادى او ثانوى بالإضافة الى مدارس اللغات والتجريبية، لنحقق بذلك طفرة كبيرة فى مجال التعليم فضلا عن متابعة انشاء المدارس اليابانية، وسرعة تسليم المدرسة اليابانية بإبشان التى وصلت نسبة تنفيذها 95%، ومدرسة الحامول الثانوية الزراعية التى وصلت نسبة تنفيذها 100%، ومدرسة اللغات الرسمية بالزعفران، ومدارس التعليم الأساسى الجديدة، بهدف خفض كثافة الطلاب الى 30 طالب بالفصل، كما يتم عمل إحلال وتجديد لمراكز الشباب والرياضة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.