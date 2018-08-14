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محافظ الوادى الجديد يوافق على النزول بالسن شهرين للصف الأول الابتدائى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:47 ص
محافظ الوادى الجديد يوافق على النزول بالسن شهرين للصف الأول الابتدائى محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل تعليم الوادى الجديد اليوم الثلاثاء، أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وافق على النزول بالسن لتلاميذ الصف الأول الابتدائى من الفترة بين 2 / 10 / 2012 وحتى 30 / 11 / 2012، ليستفيد 1032طفلًا بالمحافظة من جميع الإدارات حسب الأماكن الشاغرة فقط، ولن يتم التحويل من مدرسة إلى أخرى إلا بعد مرور عام دراسى كامل بالمدارس الشاغرة. 
 
وأضاف التداوى، أنه بعد مراجعة ودراسة وحصر المواليد عن أكتوبر ونوفمبر 2012 م من واقع السجل المدنى لكل مركز من مراكز المحافظة الخمس، وافق محافظ الوادي الجديد  على النزول بسن القبول لتلاميذ الصف الأول الابتدائى شهرين. 
 
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